Christian Eriksen, İtalya'daki kurallar gereği futbola veda edebilir

Kardiyolog Dr. Scott Murray'a göre, Christian Eriksen'in tekrar futbol oynaması pek olası değil.

Christian Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya randevusunda fenalaştı ve yere yığıldı. 29 yaşındaki oyuncuya ilk müdahale sahada yapılırken sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu ise Eriksen'in sağlık durumu hakkında son olarak durumunun stabil olduğunu ve takım arkadaşlarıyla görüştüğünü açıkladı.

Danimarkalı yıldız yaşadığı rahatsızlık ile herkesi korkuturken Daily Mail'e konuşan bir kardiyalog Christian Eriksen'in futbola dönmesinin zor olacağını söyledi.

Christian Eriksen futbolu bırakabilir mi?

Daily Mail'in haberine göre; Kardiyolog Dr. Scott Murray, Christian Eriksen'in durumunu ele aldı.

Murray, kalp sorunu yaşayan bir sporcunun futbol hayatına devam etmesinin İtalya'daki yasalara göre yasak olduğunu söylüyor.

"Muhtemelen onun için kariyerinin sonu. İtalyanlar, yasalara göre bir kalp anormalliğine sahip olan oyuncunun futbol oynamasını yasaklıyor."

"Bunu 20 yıldan uzun bir süredir uyguluyorlar. Sporda kalp durmasından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 3'ün üzerindeyken yüzde 1'in altına indirdiler."

"Neler olup bittiğini anlamak için EKG sonuçlarına ihtiyaç duyulacak."

"Ayrıca ekokardiyografi ve bir MRI taraması yapılmalı, kalp atışlarını izlemek için defibrilatör adı verilen bir kalp piline ihtiyacı olacak."

"Bence Eriksen'in durumu bir farkındalık yarattı. Herkes suni teneffüs yapmayı ve tıbbi servislere nasıl başvuracağını öğrenmeli."

"Benzer durumlarla her hafta karşılaşıyoruz. Bu yalnızca elit futbolcuların değil her oyuncunun başına gelen bir durum. Ne kadar çok farkındalık yaratıp erken davranırsak o kadar hayat kurtarabiliriz."

Neler olmuştu?

EURO 2020 B Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Finlandiya kozlarını paylaştı.

İlk yarının bitimine az bir zaman kala oyun Eriksen'in yere yığılmasıyla durdu.

41. dakikada Christian Eriksen, sol kanatta topa giderken bilincini kaybetti.

Hakem Anthony Taylor hemen oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Danimarkalı oyuncular tedavi sırasında görüntü alınmaması için Eriksen’in etrafında bir çember oluşturdu.

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