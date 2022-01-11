Konyaspor'un stoperi Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti
Türk futbolu, bu sabah üzücü bir haberle karşı karşıya kaldı.
Demirören Haber Ajanası'nın haberine göre, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve iki senedir Konyasppor'da oynayan savunma oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Trafik kazası nasıl gerçekleşti?
beIN SPORTS Haber'e bağlanan Konya Yeni Haber Gazetesi muhabiri Veli Özkan, kulüpten aldığı bilgileri şu sözlerle aktardı:
Editörün Seçtikleri
- Kylian Mbappe'den Paul Pogba'ya: 2022 kış transfer döneminin en gözde oyuncuları
- Barcelona kaptanı Gerard Pique, 30 milyon euro'luk iddiaya banka dekontuyla yanıt verdi
- Roberto Carlos, Chelsea yerine Fenerbahçe'ye imza attığını açıkladı
- PORTRE | Beton zemin, ağlama krizleri, küçük büyücü: Barcelona'dan Aston Villa'ya transfer olan Philippe Coutinho'yu yakından tanıyın
"Konyaspor takımı izinliydi. Bugün antrenman vardı. Ahmet Çalık da Ankara'daydı ve oradan Konya'ya dönüyordu.
"Sabah idmana çıkacaktı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip maalesef hayatını kaybetti."
Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri
Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'un yolunu tuttu.
Futbol kariyerine başkent ekibi Gençlerbirliği altyapısında başlayan 1994 doğumlu Ahmet Çalık, 2017 yılında 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
Son olarak Konyaspor'da top koşturan Çalık, 8 kez de A Millî Takım forması giymişti.
Daha fazlası için:
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Şaka mı yapıyorsunuz?
Manchester United'ın yeni kaptanı Scott McTominay oldu
Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford neden mutsuz görünüyor?