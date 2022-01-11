Manchester United'ın yeni kaptanı Scott McTominay oldu

Ralf Rangnick, pazartesi günü FA Cup’ta oynanan Aston Villa üçüncü tur mücadelesinde orta saha oyuncusu Scott McTominay'a Manchester United’ın kaptanlık görevini verdi.

İskoçyalı oyuncu, Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'in elinden seken topa güzel bir kafa vuruşu yaptı ve son üç maçta Manchester United adına 2 gol katkısında bulundu.

Villa; karşılaşmanın ikinci yarısında iki kez topu ağlarla buluşturdu, ancak atılan goller ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Ne söylendi?

BBC Sport'a United'ın golünü atan orta saha oyuncusu McTominay sorulduğunda Rangnick şöyle konuştu:

“O, altyapıdan yetişen bir futbolcu. Sahanın her yerine koşuyor ve enerjisi gayet iyi. İnanılmaz bir yapısı var.

"Artık goller atmaya başladı ve ayrıca bazı liderlik becerilerini geliştiriyor. Birkaç yıl içinde bu takımın kaptanı olursa şaşırmam."

McTominay, takımının önceki galibiyetlerinde de üzerine düşeni yapmıştı. Aralık sonunda Burnley'i 3-1 yendikleri maçta, muhteşem bir gol atarak maçın açılış golünü kaydetmişti.

"David de Gea olağanüstü oynadı"

Rangnick, Villa’nın girdiği pozisyonlarda kalesini gole kapatan David de Gea için de oldukça iyi sözler söyledi:

“Takımı, gol yemeyen bir ekibe dönüştürmemiz lazım. Bugün, bu anlamda iyi bir aşama kaydettik ve David de Gea, yine olağanüstü oynadı.

“Toplamda, kalemize daha az topun gelmesini isterdim. Rakibin dört veya beş gol girişimi oldu, ancak bu alanda da gelişebileceğimizi düşünüyorum.”

United için sırada ne var?

Kırmızı Şeytanlar, Old Trafford’da karşılaştıkları Villa ile bu sefer de Premier Lig’de oynayacaklar. United, Steven Gerrard’ın ekibiyle deplasmanda 3 puanı almak için mücadele edecek.

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