Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford neden mutsuz görünüyor?

Manchester United’ın yıldızı Marcus Rashford’un, son dönemdeki mutsuz ifadesinin nedeni belli oldu.

İngiliz oyuncunun, çocukluk aşkıyla ayrıldığı ve zor günler geçirdiği belirtilirken bu nedenle performansının düştüğü iddia ediliyor.

24 yaşındaki Marcus ve yine aynı yaşta olan çocukluk aşkı Lucia Loi'nin bir süredir ayrı olduğu, ancak Noel’den kısa bir süre önce yeniden bir araya geldiği söyleniyor.

United'ın; 3 Ocak'ta Wolves'a 1-0 yenildiği maçın ardından Loi, Rashford’un arabasına binerken kameralara yakalandı.

Ne söylendi?

The Sun’da yer alan bir habere göre konuyla alakalı olarak bir kaynağın şu şekilde konuştuğu belirtiliyor:

“Onların tekrar bir araya gelme niyeti her zaman ortadaydı.

“İlişkilerine bir süre ara verdiler ve bu ara onlara iyi geldi. Birbirlerine olan güvenleri arttı.

"Bu ayrılığın ardından birbirlerine hissettikleri şeylerin değeri daha da yükseldi.

"Okuldan beri birlikteler, bu yüzden ilişkilerine bir süre ara vermeleri onları yeniledi.”

Başka bir kaynak ise, “Ortak bir gelecekleri var. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Noel’den önce yeniden bir araya geldiler. Böylece, artık daha sakin ve temkinli ilerliyorlar.

"Birbirlerini son derece mutlu ediyorlar ve sadık olduklarının farkındalar. Onların ilişkisi şu anda gayet iyi gidiyor” dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında ayrılan Marcus ve Lucia çiftinin, pandemi dönemindeki kapanmalar nedeniyle ilişkilerinin zarar gördüğü ifade edilmişti.

United’ın ve İngiliz Milli Takımı’nın başarılı oyuncusu, bu ayrılığın ardından hem saha içerisinde hem de saha dışında oldukça zor günler geçirmişti.

Rashford’un bazı olumsuz hareketleri ve mutsuz tavırları da yaşadığı ayrılığa bağlanmıştı.

1.3 milyon çocuğa ücretsiz yemek hakkı tanıdı

İngiliz oyuncu, bu tür haberlerin dışında ayrıca pandemi sırasında çocukların ücretsiz okul yemekleri almaları için 20 milyon sterlin toplanmasına yardım etmişti.

Marcus Rashford’un başlattığı kampanya, 1,3 milyon çocuğun ücretsiz yemek hakkı kazanmasını sağlamıştı.

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