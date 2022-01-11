Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Şaka mı yapıyorsunuz?

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken bir süredir Aslantepe ile Florya arasında ciddi bir fikir ayrılığı olduğu belirtiliyor.

Başkan Burak Elmas’ın, Terim’e yardımcı antrenör bulma isteği ikili arasındaki iplerin kopmasına neden oldu.

Kupadan elenen Galatasaray, bu vedanın ardından bir de Süper Lig’de Giresun’a kaybedince sarı-kırmızılı camiada eleştiriler başlamış ve Terim’in istifası gündeme gelmişti.

Ne söylendi?

Sabah’ın haberine göre; pazar günü futbolla ilgilenen tüm yöneticileri kulüp binasına çağıran Burak Elmas’ın, yönetimle 8 saat süren bir toplantı yaptığı belirtiliyor.

Yönetim kurulunun yaptığı toplantıya, Galatasaray’ın hukukçuları da katılırken Terim'in sözleşme detaylarının üzerinden geçildi.

Pazartesi günü ise Fatih Terim, Aslantepe'ye çağrıldı ve 10 dakikayı geçmeyen bir görüşme sonunda ayrılık kararı Terim’e iletildi.

Burak Elmas; oy çokluğu değil oy birliği ile alınan kararın ardından Fatih Terim’e, "Hocam, teknik açıdan değişiklik kararı aldık. Bu benim ve yönetim kurulunun kararıdır.

"Ancak, ben sizinle çalışmaya devam etmek istiyorum. Sportif AŞ'de başkan yardımcım olun. Ya da G.Saray'da sportif direktör olun" dedi.

Bu karar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Terim’in, "Başkan bu nereden çıktı. Siz şaka mı yapıyorsunuz? Ben, saha kenarında olmaya devam edeceğim. Bunu kabul etmem mümkün değil.

"Geçen hafta Florya'da konuştuk. Ben sizin niyetinizi demek ki yanlış anlamışım. 10 gündür bana baskı yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum” yanıtını verdi.

"Ben, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim"

Terim'in Sportif AŞ ve Sportif Direktörlük için olumsuz yanıt vermesinin ardından Başkan bu kez, "Hocam, sözleşmendeki sana karşı olan yükümlülüklerimiz neyse yerine getireceğiz" deyince, Terim’in, ”Gerçekten bana karşı ayıp ediyorsunuz. Bunu duymamış olayım. Ben sözleşmeleri imzalarken, tazminatı hiçbir zaman düşünmedim" diyerek görüşmeyi sonlandırdığı belirtildi.

Galatasaray, Terim'le yollarını ayırdığını dün 15.20'yi gösterirken uzun bir metinle yayımlayarak açıkladı.

Kulüpten yapılan bu açıklamanın, geçtiğimiz salı günü hazırlandığı iddia ediliyor.

Başkan Burak Elmas imzalı açıklamanın son bölümü şu şekildeydi:

“Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

“Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Daha fazlası için: