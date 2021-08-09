Barcelona teknik direktörü Koeman, Messi’nin ayrılığına rağmen iyimser kalmaya çalışıyor.

Barcelona’nın efsanesi Lionel Messi, düzenlediği basın toplantısıyla ayrılığı resmen duyurdu.

Arjantinli yıldızın ilerleyen günlerde Paris Saint-Germain’le anlaşmaya varması bekleniyor. Messi’nin yanı sıra Sergio Agüero, Eric Garcia ve Memphis Depay gibi yeni transferlere de lisans çıkarmakta zorluk yaşayan Barcelona’da Koeman, umudunu yitirmemeye çalışıyor.

Hollandalı teknik adam, Messi’nin ayrılığına rağmen yeni sezonda genç oyuncuların büyük işler başaracağını düşünüyor.

Neler söylendi?

Juventus’la oynanan sezon öncesi müsabakasının ardından Barcelona’nın yeni sezonunu değerlendirdi:

“Messi’nin vedasına rağmen yeni sezon öncesinde bir hayli heyecanlıyız. Bu sezon çok keyif veren bir takım olacağımıza eminiz.”

“Genç yıldızlarımız, bu büyük kulübün geleceği.”

“Geçen sezonu taraftarlarımızdan uzak bir şekilde tamamlamak bizim için çok zordu, onlarla yeniden buluştuğumuz için de mutluyuz.”

Ayrıca Barcelona, Yusuf Demir'in de yeni sezonda A Takım'da kalacağını açıklamıştı.

Barcelona’nın yeni kaptanı kim olacak

Messi’den sonra Barcelona’nın kaptanlık pazubandını Sergio Busquets taşıyacak. İspanyol orta saha, altı kez Ballon d’Or kazanan efsane oyuncuya şöyle teşekkür etti:

“Kaptan olmak benim için bir onur. Önümde Carles Puyol, Xavi ve Leo gibi harika örnekler var. “

“Barcelona’yı en üst seviyeye çıkardığın için teşekkürler Leo, en içten dileklerimle…”

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