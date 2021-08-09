Yusuf Demir A takımda oynayacak

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'e bu sezon A takımda şans verecek.

Barcelona'nın geçtiğimiz Temmuz ayında Rapid Wien'den 500 bin euro karşılığında 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla B takımı için kiraladığı Yusuf Demir, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla Ronald Koeman'ın gözüne girdi. Geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Stuttgart ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında şans bulan ve attığı golün yanı sıra oynadığı futbolla da dikkat çeken 18 yaşındaki futbolcu, Joan Gamper Kupası'nda Juventus'a karşı da forma şansı buldu.

Şansını yine iyi kullandı

62 dakika oyunda kalan Yusuf Demir, 3. dakikada Memphis Depay'ın attığı golün hazırlayıcısı oldu ve oynadığı futbolla yine göz doldurdu. Barcelona Juventus'u 3-0 yenerken, maçtan sonra Katalan ekibinin teknik direktörü Ronald Koeman, Demir'in büyük bir yetenek ve takımın önemli genç oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Hollandalı teknik direktör bununla birlikte genç oyuncunun bu sezon A takımda kalacağını da doğruladı.

Koeman confirms Demir will stay with the first team! — La Masia (@Youngcules) August 8, 2021

Rapid Wien altyapısından yetişen, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Barcelona'da Yusuf Demir'in yanı sıra Alex Collado ve kaleci Inaki Pena da bu sezon B takımdan A takıma çıkan diğer oyuncular oldular.