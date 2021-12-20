"Kevin De Bruyne'yi Trabzonspor'a istedik"

Teknik direktör Erol Malkoç, Kevin De Bruyne'nin 17 yaşında Trabzonspor'a transfer olabileceğini belirtirken "İyi ki de gelmemiş. Belki bize gelseydi bugünkü gibi olmazdı." diyor.

Manchester City'nin yıldızı, Genk altyapısında döneminin wonderkid'i olarak biliniyordu.

2015'te Wolfsburg'dan Manchester City'ye 76 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Kevin De Bruyne performansını Pep Guardiola yönetiminde zirveye taşıdı.

Erol Malkoç ne söyledi?

Asist Analiz'in haberine göre; Antalyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor'da üstlendiği yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından kariyerine Fas'ta devam eden Türk teknik direktör Erol Malkoç, Trabzonspor'un Kevin De Bruyne'yi istediğini anlattı:

"Kevin De Bruyne'yi Trabzonspor'a istemiştik. Türkiye'de bunu hiç kimse bilmez. Trabzonspor'da Özkan Hoca ile beraber araştırma departmanındayken kendisini seyretmiştik. Daha 17 yaşındaydı.

İyi futbolcu olacağını o zaman söylemiştik. 'Ama bu, Türkiye'de kaybolur.' denildi.

Biz o gün De Bruyne'yi Türkiye'ye getirebilirdik. İyi ki de gelmemiş. Belki bize gelseydi bugünkü gibi olmazdı."

"Şenol Güneş ile yeniden çalışmak isterim"

Beşiktaş'ta 2016/17 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlüğü görevini üstlenen Erol Malkoç, deneyimli teknik direktör ile yeniden çalışmak isteyeceğini söylüyor:

"Şenol Güneş ile yeniden çalışmak isterim. Bence onunla herkes çalışmak ister. Eğer kendisi yeniden Beşiktaş'a gider ve benim için de bir imkan oluşursa neden olmasın?"

"Ancak şunu söylemek istiyorum: Öz kaynakları oluşturmamız ve buradaki oyuncuları bulmamız lazım. Dışarıdan gelen oyuncular da tamamlayıcı olmalı. Bunları yapmadan büyük kulüplerimiz asla başarıyı yakalayamaz."

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