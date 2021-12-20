İtalyan menajer Mino Raiola FIFA'ya patladı: "Transferlerdeki bonservis ücretlerini kaldırın"

Dünyanın en ünlü menajerlerinden birisi olan Mino Raiola, birçok yıldızın temsilciliğini üstlenirken yaptığı transferlerden milyonlarca euro kazanıyor.

Borussia Dortmund’un yıldızı Erling Haaland’ın da menajerliğini yapan Raiola, Norveçli futbolcusu hakkında çıkan yüksek transfer dedikodularıyla sıkça gündeme geliyor.

Raiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Haland’ın Real Madrid’e transfer olabileceği hakkında imalı açıklamalarda bulunurken Norveçli yıldızın transferinden yüklü bir miktar kazanacağı da iddia edildi.

Bunun üzerine menajerlerin, yaptıkları transferlerden kazandıkları yüksek ücretler gündeme geldi.

Ne söylendi?

İlk olarak NOS’ta yer alan bir haberde FIFA’nın; menajerlerin transfer ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve menajerlerin transferlerden aldıkları komisyonun düşürülmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu haberin ardından İtalyan menajer Mino Raiola, Studio Voetbal’a yaptığı açıklamalarda FIFA’ya seslendi:

“Bir menajer, temsil ettiği oyuncudan mümkün olan en fazla parayı kazanmalı.

“O halde, transferlerdeki bonservis ücretlerini kaldırın. Böyle yaparsanız eğer yalnızca futbolcuların aldıkları maaşları konuşuruz.

"Bu sistem kesinlikle yanlış olur. Menajerlik mesleğini bilmiyorsunuz ve bu konuda yalan söylüyorsunuz."

Mino Raiola’nın menajerliğini yaptığı futbolcular

İtalyan menajer; şu anda 70'ten fazla futbolcunun menajerliğini üstleniyor.

Raiolanın menajerliğini yaptığı oyuncular arasında; Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic gibi yıldızlar bulunuyor.

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