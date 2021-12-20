Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitti: Hangi teknik direktörler gelebilir?

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından Vitor Pereira ile yollarını ayırma kararı aldı. Peki Portekizli teknik direktörün koltuğuna hangi isimler aday?

Yeni sezona yeni bir yapılanma ile başlayan sarı-lacivertli ekipte işler beklenildiği gibi gitmedi. Avrupa'da ve Süper Lig'de alınan olumsuz sonuçların bileti Vitor Pereira'ya kesildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi yaşanacağı uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak Beşiktaş derbisinden alınan 2-2'lik beraberliğin ardından bu değişim resmiyet kazandı.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Kamuoyuna Duyuru | Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır.



Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/pljRJVV3Tg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 20, 2021

Vitor Pereira'nın yerine hangi isimler geçebilir?

Vitor Pereira'nın ayrılığının resmiyete kavuşmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı için temaslar da hız kazandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Vitor Pereira’nın gönderilme kararı çok önce alındı. Rize maçı öncesi tesise gidildi ve ultimatom verildi. Fenerbahçe 2.5 haftadır teknik direktör adaylarıyla istişare halinde.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile görüşmelere başlandı. Sarı-lacivertliler, Koçak ile kısa süreli bir anlaşma yapmak istiyorlar.

Kenan Koçak'ın olumsuz olması durumunda alternatif isimler ise İsmail Kartal ve Slaven Bilic.

Fenerbahçe’de Kenan Koçak ile görüşmeler tekrar başladı.



• Alternatifleri: İsmail Kartal ve Slaven Bilic — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 20, 2021

Vitor Pereira'nın ikinci dönemi nasıl geçti?

Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira, sarı-lacivertli ekibin başında 25 karşılaşmaya çıktı.

Portekizli teknik direktör bu mücadelelerden 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile ayrıldı.

2 - Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı iki dönemdeki Süper Lig performansı. Fesih. pic.twitter.com/Oq2cDSUjAs — OptaCan (@OptaCan) December 20, 2021

Ali Koç ise 3,5 yıllık başkanlık döneminde şu ana kadar toplam 8 teknik direktör ile çalıştı: Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira.