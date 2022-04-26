Kasımpaşa'nın başına geçtikten sonra İstanbul ekibini adeta şaha kaldıran Sami Uğurlu, Süper Lig'in en çok konuşulan teknik direktörler arasında yerini aldı.

Bu da Uğurlu'nun kim olduğunun, antrenörlüğe nerede başladığının ve hangi takımlarda çalıştığının sorgulanmasına neden oldu.

Sami Uğurlu kimdir? Hangi takımları çalıştırdı?

27 Nisan 1978 İzmir doğumlu Sami Uğurlu, ilk antrenörlük deneyimine İzmir temsilcisi Altınordu'da başladı.

Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapan Uğurlu, 2019'da kulüpten ayrıldı ve Eskişehir'in yolunu tuttu.

Eskişehirspor'da iki ayrı dönemde Fuat Çapa ve Coşkun Demirbakan'ın yardımcılıklarını yapan Uğurlu, burada 17 maça çıktıktan sonra görevinden ayrıldı.

2020'de yine İzmir'e dönen 43 yaşındaki antrenör, burda Yalçın Koşukavak'ın 12, Ali Tandoğan'ın ise beş maçta yardımcılığını yaptı.

Daha sonra Ankaragücü'nde Fuat Çapa ve Mustafa Gürsel'in yardımcılığını yapan Uğurlu, Kasımpaşa'ya geçti ve Hakan Kutlu'nun ekibinde sekiz maçta görev yaptı.

20 Aralık 2021'de Hakan Kutlu'nun görevden alınmasının ardından takımın başına geçici antrenör olarak geçen Uğurlu, o günden bu yana Kasımpaşa'yı çalıştırıyor.

Sami Uğurlu, Kasımpaşa'da kaç puan topladı?

İzmirli antrenör, İstanbul ekibinde 17 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Uğurlu, söz konusu 17 mücadelede 11 galibiyet, üç beraberik üç de mağlubiyet aldı ve başarısıyla kendisinden söz ettirmeyi bildi.