Real Madrid ile Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşırken en iyi iki teknik direktör de karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Pep Guardiola diğer tarafta Carlo Ancelotti.

Ancelotti, Avrupa'nın 'Beş Büyük' liginde şampiyonluk kazanan ilk kişi olmaya hazırlanıyor.

Ancak bu başarılarına rağmen, Real Madrid'i geleceğe götürecek doğru adam olup olmadığı konusunda hala bazı çekinceler var.

Bu durum başkan Florentino Perez için geçerli değil. O, Ancelotti'yi dümende tutmayı planlıyor. Bu projede Kylian Mbappe de elbette kilit rol oynuyor.

Santiago Bernabeu'da Barcelona'ya 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olunsa da o günden beri takımda gelişim var.

Kaleci Thibaut Courtois, "Kötü bir geceydi ama çabucak toparlandık, mağlubiyetleri çok düşünmemize gerek yok" dedi. "Önceki ve sonraki maçlarda görüldü ki bu şanstı"

La Liga'daki puan farkı ve şampiyonluk düşünülünce bu doğru olabilir.

Ancak Şampiyonlar Ligi'nde kusurlar genellikle dünyanın en iyi oyuncuları ve hocaları tarafından ortaya çıkarılır. Guardiola ve City tam da bunu yapmayı hedefliyor.

Madrid tarafında durum pozitif.

AS'de Tomas Roncero, Ancelotti'yi savunmak için "Ne kadar kazanırsanız kazanın, bir muz kabuğuna basarsanız veya ofiste kötü bir gün geçirirseniz, acımasız bir eleştiri yağmuruna tutulursunuz" diye yazdı.

Ancelotti'ye gelen eleştirenlerin başında kadrodan tam anlamıyla verim alamaması, ilk 11'ine çok fazla güvenmesi geliyor.

Ancak Madrid'in mücadeleci ruhu ve kendine olan inancı, her şeye rağmen maçları kazanmalarına yardımcı oldu.

Geçen Çarşamba günü Osasuna'ya karşı alınan 3-1'lik galibiyette Ancelotti; Casemiro, Luka Modric ve Toni Kroos'tan hiçbirine 11'de şans vermedi. Vinicius Junior yedek kulübesinde maça başladı.

Geçen yaz Başkan Perez'in dördüncü tercihi olarak geldikten sonra beklenenden daha iyi bir performans gösterdiği göz önüne alındığında, İtalyan teknik direktörün ayrılmasını beklemek için acil bir durum yok.

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Milli arada Perez, Ancelotti ile uzun bir görüşme için Valdebebas antrenman sahasına geldi ve Ancelotti kendini güçlenmiş hissediyordu.

PSG, Chelsea ve en son Sevilla karşısındaki geri dönüşler Madrid'in kimliğini yansıtıyordu. İmkansız görünse bile kazanmak.

Thomas Tuchel'in Chelsea'si tarafından üst üste ikinci yıl elenmenin eşiğindeydiler, ancak Luka Modric'in muhteşem, tekrarlanamaz asistleri maçı uzatmaya zorladı.

PSG'ye ve Chelsea'ye karşı ilk maçlarda, Gianluigi Donnarumma ve Edouard Mendy'nin kaleci hataları Madrid'e yardımcı oldu, ancak kredi bu durumdan yararlanan inatçı Karim Benzema'ya gitmeli.

Madrid, özellikle Paris maçında eziliyordu. Ancelotti, ilk maçta garip bir şekilde Modric'i sahte dokuz olarak kullandı ve Benzema sakatlandı ancak Donnarumma'nın hatası momentumu kendi lehlerine çevirdi.

Bu yardımlara rağmen, Madrid geri dönüş kapasitelerine ve bunu mümkün kılan elit zihniyet ve özgüvenlerine değer vermekte haklı.

Ancelotti, şampiyonluğu perçinleyen maçta Sevilla'yı 3-2 yenerken "Oyunculardan bağlılık, kişilik ve cesaret aldık" dedi. "Takım özel şeyler yapabilir.

"2-0' mağlupken güvenimizi kaybetmedik. PSG ve Chelsea'ye karşı geri dönüşlerimiz bunu başarabileceğimize inanmamıza yardımcı oldu."

Ancelotti'nin böyle bir inanca ve ruha ilham verebilen bir kazanan olması, potansiyel alternatifleri göz önünde bulunduran Perez'e gelince, onun sütununda bir artı puan.

Yine de sezon sona ermeden koşullar değişirse - örneğin City, Şampiyonlar Ligi'nde ağır bir yenilgiye yol açarsa - o zaman onun yerini alacak net bir aday var, PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino.

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Perez uzun süredir Arjantinli'yi severken Pochettino daha önce kulübe antrenörlük yapmak istediğini belirtmişti. Paris'teki ilişkisini beğenmiyor ve bu yaz karşılıklı olarak yollarını ayıracak gibi görünüyor.

Manchester United eski Tottenham patronu ile bağlantılıydı, ancak Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'ı göreve getirdiler. Pochettino önüne bakmak isterse Madrid artık açık bir kapı.

Pochettino modern bir teknik direktör ve topa sahip olma temelli bir oyunu seviyor. Bu da Madrid'in maçlarda daha fazla kontrol sağlamasına yardımcı olabilir, ki bu bazen eksik olan bir şey.

Ancak Pochettino, Ancelotti'ye nazaran bir kazanan olduğunu kanıtlamadı. Bağlantılı diğer isimler arasında, sırasıyla Real Madrid Castilla ve Real Sociedad B'yi çalıştıran eski Madrid oyuncuları Raul Gonzalez ve Xabi Alonso yer alıyor.

Alonso geçen hafta geleceğini tartışırken, "Carlo'nun bilge bir adam olduğunu, parçaları nasıl bulup bir araya getireceğini biliyor" dedi.

Belli belirsiz konuştuk, şimdi hedeflere odaklandık çünkü çok önemli olduklarını biliyoruz” dedi. "Henüz gelişmiş bir şey yok."

Perez yaz aylarında teknik direktör değiştirmezse ve gelecek sezon işler bozulursa, muhtemelen Raul kısa vadede kontrolü ele almak için devreye girecek.

Bununla birlikte, şu anda Madrid'de City tarafından başarısızlık veya potansiyel bir hezimet düşünceleri akıllardan çok uzak. Bunun yerine, rekor bir 14. Şampiyonlar Ligi hayali kuruyorlar.