Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli: "İnsanlar bize yeterince kredi vermiyor"

Stefano Pioli, oyuncularının başarıları için "yeterli kredi almadıklarında" ısrar ediyor. Scudetto'nun ise hala erişilebilir bir hedef olduğunu söylüyor.

Milan, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyerek belirtilen hedeflerine çoktan ulaştı.

Direktör Paolo Maldini, antrenörüne ve oyuncularına sarılmak için tribünlerden aşağı koşarken, Pioli ve Tonali arasındaki kucaklaşma da bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

DAZN'e konuşan Pioli;

"Oyuncularımla çok gurur duyuyorum ve onların yerinde olsaydım, insanlar onlara yeterince kredi vermediği için sinirlenirdim. Yıllardır kendilerini en üst düzeyde kanıtlıyorlar.

"Kalan tüm maçları kazanmaya çalışacağız, bunu başaramayabiliriz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

"Garip bir şekilde, maça kötü başladık ve bir gol yedik, ancak tekrar oyunda kalma ve devam etme yeteneğimizi gösterdik. Lazio iyi bir takım olduğu için bize sorun çıkardı ama bu ileriye doğru atılmış bir diğer önemli adımdı.

"Zor bir fikstür olduğunu biliyoruz, yapabileceğimiz tek şey her maçı kazanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak."

Tonali'nin golü

Tonali daha çok defansif bir orta saha oyuncusu, ancak hücuma giderek maçı kazandıran golü attı.

"İkinci yarıda bekleri daha ileriye taşıdık. Tonali daha derinde kalmalıydı, ama o anı hissettiğinizde orada olmalısınız. Oyuncularıma kararlı, gaddar olmalarını ve o anı yaratmalarını söyledim.

"Sonuna kadar inandığımızı bir kez daha gösterdik çünkü kazanabileceğimizi hissettik ve birçok fırsat yarattık."

Milan her zaman sezonu ilk dört içinde bitirmeyi hedeflediklerini ve bunun artık bir ay kala başarıldığını söyledi.

"Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde olmamız. Geçen sezon bu zamanlar ilk dördün içinde olup olmayacağımızdan emin değildik, bu yüzden bu daha fazla ilerlemeyi gösteriyor.

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