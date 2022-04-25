PSG Teknik Direktörü Pochettino: "Taraftarların Messi'yi yuhalamasını anlamak zor"

Mauricio Pochettino, bazı Paris Saint-Germain taraftarlarının Lionel Messi'yi yuhalamaya devam etmesinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

PSG, Cumartesi günü Lens'e karşı oynanan maçta kulübün 10. Ligue 1 şampiyonluğunu kazanırken Arjantinli yıldız yuhalanmıştı.

Geçen yaz Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından Messi, PSG'de sinir bozucu bir ilk sezon yaşadı.

34 yaşındaki oyuncunun performansı önemli ölçüde düştü ve taraftarlar onu Neymar ile birlikte suçladı.

Messi ve Neymar, PSG'nin Real Madrid'e elenmesinin ardından yuhalandı ve Lens'e karşı oynadığı son maçın ardından yıldız oyuncu tekrar hedef alındı.

Ne söylendi?

PSG, Franck Haise'nin takımına karşı 1-1 berabere kalarak Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmak için ihtiyaç duydukları puanı aldı. Messi, harika bir gole imza atsa da taraftarların öfkesinden kaçamadı.

Teknik Direktör Pochettino, yedi kez Ballon d'Or sahibi için verilen tepki karşısında şaşkına döndü ve ESPN Arjantin'e şunları söyledi: "Messi'ye karşı ıslıklar mi? İnanılmaz. Bunlar kabul edilmesi zor şeyler. Hayal etmesi zor ve imkansız bir durum."

"Messi'nin büyüklüğüyle, futbola verdikleriyle ve vermeye devam edecekleriyle örtüşmüyor."

Messi'nin düşüşü

Messi, Barcelona'daki son sezonunda tüm müsabakalarda 38 gol attı, ancak 2021-22'de şu ana kadar sadece dokuz gol atabildi.

Bunlardan sadece dördü Ligue 1'de geldi. PSG, bu süreçte Kylian Mbappe'ye güveniyor, Fransız oyuncu 42 maçta 33 gol kaydetti.

Ancak Messi 13 asist de yaptı ve kupa koleksiyonuna Ligue 1'i ekledi.

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