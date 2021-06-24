Kaleciler neden farklı renkte forma giyiyor?

Sahadaki herkesten farklı renkte forma giyen kaleciler bu yönüyle her zaman özel. Peki bu durumun sebebi ne?

Futbol karşılaşmalarını ilk kez izleyen çocukların dikkatini çeken ilk nokta kalecilerin forma renkleri olur.

Hem takım arkadaşlarından hem de sahadaki herkesten daha farklı renkte bir formayla sahada yer alan kaleciler futbola farklı bir gözle bakan birçok insan için bu yönüyle her zaman son derece özel ve eksantrik bir görüntü çizer.

Peki kaleciler neden herkesten farklı renkte bir forma giyer? Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Sahadaki geri kalan 20 oyuncudan farklı olarak ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etme hakkına sahip olan bu çok özel mevkinin oyuncularının farklı renkte forma giymesinin nedeni kalabalık karambollerde ayırt edilememelerinin önüne geçmek.

FA Cup finaliyle başladı

Aslında kalecilerin forma renkleri her zaman farklı değildi. Futbol tarihinin ilk yıllarında kaleciler ayırt edilebilmek için bazen şapka takar ya da farklı renkte çorap giyerdi.

Ancak 1872'deki ilk FA Cup finalinde kulüpler kalecilerinin daha kolay ayırt edilebilmesi için farklı renkte kaleci kazağı tercih etti ve sonrasında bu durum diğer takımlar tarafından da benimsendi.

Çok az takımın yeşil formasının bulunmasından dolayı kaleci kazağı konusunda futbolun ilk yıllarında en popüler renkler yeşil olurken, ilerleyen yıllarda renk farklılığı da hızla değişti.

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