Euro 2020 F Grubu’nda oynanan Portekiz-Fransa karşılaşmasında 2 gol kaydeden yıldız oyuncu, milli formayla bir rekor daha kırdı.

Euro 2020 F Grubu’nda oynanan Portekiz-Fransa karşılaşmasında 2 gol kaydeden yıldız oyuncu, milli formayla bir rekor daha kırdı.

F Grubu’nun zorlu mücadelesinde Fransa ağlarına 2 gol bırakan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’yla çıktığı 176 karşılaşmada 109 gol kaydetmiş oldu.

Böylelikle Cristiano Ronaldo, takımlar düzeyinde en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu.

Ronaldo, kimin rekoruna ortak oldu?

Ronaldo, Portekiz formasıyla 1 gol kaydetmesi durumunda rekorun tek sahibi olacak.

Yıldız oyuncu, rekoru şu anda İranlı Ali Daei ile paylaşıyor. İranlı oyuncu, 1993 ve 2006 arasında oynadığı 149 milli müsabakada 109 gol kaydetmişti.

Bu ikili, diğer rakipleriyle arayı bir hayli açmış vaziyette. 89 golle üçüncü sırada yer alan Malezyalı Mokhtar Dahari, 1985 yılında futbolu bırakmıştı. 84 golle bir alt sırada yer alan efsanevi isim Ferenc Puskas ise kariyerini 1956 yılında noktalamıştı.

Ronaldo, Euro 2020’de hangi rekorları kırdı?

36 yaşındaki yıldız, Euro 2020’de henüz üç karşılaşmada forma giymiş olmasına karşın birkaç rekor kırmayı başardı.

Juventuslu yıldız, Euro 2020 ile birlikte kariyerindeki beşinci Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi ve bunu başaran tarihteki ilk oyuncu oldu.

Euro 2020’de 5 gole ulaşan Ronaldo, aynı zamanda Michel Platini’nin rekorunu kırarak Avrupa Şampiyonası tarihindeki en golcü oyuncu oldu. Ayrıca, tarihte hiçbir oyuncu Avrupa Şampiyonası tarihinde Ronaldo’dan daha fazla galibiyet kazanamadı.

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