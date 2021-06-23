Macaristan’ın Almanya ile berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan Atilla Szalai, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Euro 2020 F Grubu’nda yer alan Macaristan, grup aşamasındaki son maçında Allianz Arena’da Almanya ile karşılaştı.

Henüz 11. dakikada Adam Szalai ile üstünlüğü ele geçiren Macarlar, 66. dakikada Havertz’in golüne engel olamadı. Macaristan, 68. dakikada Schafer ile tekrar öne geçse de 84. dakikada sahneye çıkan Goretzka, skoru tayin eden golü kaydetti.

Atilla Szalai’nin performansı

90 dakika sahada kalan Atilla Szalai, 41 kez topla buluştu. Başarılı stoper, 34 pas ve %71 pas isabetiyle maçı tamamladı. Ayrıca Szalai, sekiz uzun top girişiminin ikisinde isabet sağladı.

Girdiği yedi ikili mücadelenin ikisini kazanan Macar stoper, aynı zamanda altı sahipsiz top kazandı. Szalai, bunlara ek olarak maçı 3 top uzaklaştırmayla tamamladı.

Üç kez rakipleriyle hava topu mücadelesine giren Szalai, bunlarda rakiplerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Macaristan, Euro 2020’de neler yaptı?

F Grubu’ndaki son maçında Almanya ile 2-2 berabere kalan Macaristan, turnuvaya veda etti.

Euro 2020’deki ilk maçında Portekiz’e 3-0 mağlup olan Macaristan, ikinci maçında ise Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı. Macaristan, Almanya maçında aldığı beraberliğin ardından iki puanla F Grubu’nu son sırada tamamlayan Macarlar, Avrupa Şampiyonası’na veda etti.

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