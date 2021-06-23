Fenerbahçe, Sead Kolasinac için Napoli ve Lazio ile yarışıyor

Premier Lig ekibi Arsenal’ın gözden çıkardığı Sead Kolasinac için Fenerbahçe devreye girdi.

Arsenal menajeri Mikel Arteta’nın gelecek sezon için kadroda düşünmediği Kolasinac’ın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kolasinac’ın Arsenal ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek. Bonservisinin elinde olması, Bosnalı savunmacıyı transferde daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Football London’ın haberine göre Kolasinac ile Fenerbahçe’nin yanı sıra Serie A ekipleri Napoli ve Lazio da ilgileniyor.

2020/21 sezonunun başında Covid-19’a yakalanan Kolasinac, hemen ardından kısa süreli bir sakatlık geçirmiş ve Arsenal kadrosundaki yerini kaybetmişti. Ocak ayında eski takımı Schalke’ye kiralanan deneyimli sol bek, sezonu Bundesliga’da tamamladı.

Mesut Özil ile çok yakın

Kolasinac’ın en yakın arkadaşlarından biri Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil. Arsenal’da uzun süre birlikte top koşturan ikili, Almanya bağlantısının da yardımıyla kısa sürede derin bir dostluk geliştirdi.

2019’da bıçaklı soyguncuların saldırısına uğrayan Mesut’un yardımına koşan Kolasinac, korkusuzca saldırganların üzerine yürümüş ve bu hareketiyle herkesin takdirini toplamıştı.

Güçlü fiziğiyle öne çıkan Kolasinac’a Arsenal taraftarları ‘tank’ lakabını takmıştı. Bosnalı oyuncu İngiliz ekibinde yıllık 5,2 milyon sterlin kazanıyordu.

Kolasinac'ın kariyeri

Profesyonel futbola Bundesliga’da Schalke formasıyla adım atan Sead Kolasinac, Ruhr ekibinde beş sezon oynadıktan sonra 2017’de Arsenal’a transfer oldu.

Londra temsilcisiyle 113 maça çıkan Kolasinac, 5 gol attı ve 13 asist yaptı.

Alt yaş gruplarında Almanya için mücadele eden Kolasinac, A Milli Takım tercihini Bosna-Hersek’ten yana kullanmıştı. 28 yaşındaki oyuncu ülkesini 38 kez temsil etti.

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