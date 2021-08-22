Juventus'un eski yıldızı Serie A'ya farklı bir formayla dönüyor

Barcelona'da beklenen katkıyı veremeyen ve satış listesine konan Miralem Pjanic yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.

Serie A'daki uzun ve başarılarla dolu kariyerinin ardından geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'ya transfer olan ancak Katalan devinde istediği forma süresini bir türlü bulamayan Miralem Pjanic yeniden İtalya'ya dönme hazırlığı yapıyor. Bosna Hersekli oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen takım ise Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Napoli.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncuyu ikna edebilmek için bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Spalletti, Juventus'un da istediği Pjanic'i kadrosunda görmeyi çok istiyor. Pjanic'in 6 milyon euro'luk maaşı ise Juventus'un bu transferi olumlu sonuçlandırmasının önündeki en büyük engel gibi görünüyor.

Barcelona'da formayı kapamadı

Mali açıdan büyük bir krizde olan Barcelona'nın Pjanic'in yüksek maliyetinden kurtulmak için oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeye hazır olduğu kaydedilirken, Barcelona ile 2024'ün sonuna dek kontratı bulunan Pjanic de kariyerini ilk 11'de oynayabileceği bir takımda sürdürmek istiyor ve Serie A'ya dönmeyi düşünüyor.

2011'de Roma'da başladığı İtalya kariyerinde 281 maça çıkan Pjanic, 42 gol atarken, tamamı Juventus'ta olmak üzere dört şampiyonluk kazanmıştı. Geçen sezon Barcelona'da altı maça ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu rotasyonda Sergio Busquets, Frenkie De Jong ve İspanyol futbolunun yeni yıldızı Pedri'nin gerisinde kaldı.

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