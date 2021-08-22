Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona'da bir ilki gerçekleştirdi

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Athletic Bilbao karşısında Barcelona tarihine geçti.

Barcelona formasıyla La Liga sahnesine çıkan Yusuf Demir, adını Messi'nin ardından Barcelona kitaplarına yazdırdı.

Yeni sezona 4-2'lik Real Sociedad galibiyetiyle başlayan Barcelona ikinci haftada Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu.

Memphis Depay'ın 75. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Katalan devinde Yusuf Demir bir ilki gerçekleştirdi.

Yusuf Demir neyi başardı?

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, Barcelona'da karşılaşmanın 62. dakikasında Martin Braithwaite'in yerine oyuna dahil oldu.

18 yıl 80 günlük Yusuf Demir böylece Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç "yabancı" futbolcu oldu.

Barcelona'da forma giyen en genç oyuncu

16 yıl, 9 ay, 25 günllükken Barcelona forması giyen Ansu Fati bunu başaran en genç oyuncu.

31 Ağustos 2019'da Barcelona - Osasuna karşılaşmasında Katalan deviyle ilk maçına çıkan Fati, aynı zamanda Barcelona tarihinin en genç üçüncü golcüsü.

Barcelona'nın Arjantinli efsanesi Lionel Messi ise takımla ilk maçına 2004 yılında 17 yıl, 3 ay, 22 günllükken Espanyol karşısında çıkmıştı.

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