Sergio Ramos'tan Ancelotti'ye telefon: Benim için başkanla konuş!

Real Madrid'in efsane isminin eski teknik direktörüyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Real Madrid'deki 16 senelik unutulmaz kariyeri sonrasında sözleşmesi yenilenmeyen ve PSG yolunu tutan efsane savunmacı Sergio Ramos'un İspanyol ekibinde kalabilmek için, ayrılık sürecinde büyük bir mücadele verdiği ortaya çıktı.

Marca'da yer alan habere göre Ramos, takımda kalmak için takımın başına geçmesi sonrası Carlo Ancelotti'den de yardım istedi.

Carlo Ancelotti'nin birinci Real Madrid döneminde İtalyan teknik adamla çalışan 35 yaşındaki futbolcu, tecrübeli hocanın İspanyol ekibinin başına geçmesinin ardından telefonla Ancelotti'yi aradı ve kendisiyle yeni sözleşme imzalamama kararı alan Real Madrid yönetimiyle arabulucuk yapması için Ancelotti'den yardım istedi.

Finalin en iyisiydi

Ancelotti, Ramos ile yaptığı görüşmede yönetimin verdiği kararın kendi yetkilerinin ötesinde olduğunu belirtirken, bu görüşmenin 15 gün sonrasında Ramos'un kulübe vedası gerçekleşti. Real Madrid'in 2014'te Ancelotti ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı final karşılaşmasında gol atan Ramos, maçın en iyi oyuncusu seçilmişti.

Yeniden Ancelotti ile birlikte çalışmayı çok isteyen Ramos'un bu hayali yaşanan gelişmelerin ardından suya düşerken, yıldız ismin yeni adresi PSG olmuştu. PSG'ye imza atmadan önce Premier Lig takımları Manchester United ve Manchester City'den daha cazip teklifler aldığı öne sürülen Ramos, buna rağmen Ada'ya gitmemişti.

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