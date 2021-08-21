Allegri resmen açıkladı: Ronaldo transferi hakkında son kararını verdi

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, efsane oyuncuyla transferine ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Lionel Messi'nin PSG'ye transferinin ardından bu yaz transfer yapıp yapmayacağına dair gözlerin çevrildiği ilk isim olan Cristiano Ronaldo merakla beklenen kararını sonunda verdi.

Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid ile anılan Portekizli yıldız, kararını Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye bildirdi.

Allegri ne söyledi?

Juventus'taki ikinci dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, takımının Udinese ile oynayacağı ilk hafta karşılaşması öncesinde Ronaldo ile arasında geçen diyaloğu anlattı:

"Ronaldo takımımız için çok önemli bir isim. U23 takımı ile oynadığımız hazırlık maçında oynamadı çünkü ona dinlenmesi için izin verdim. Bize değer katıyor ve hem onu hem de takımımızı ekip çalıştırmasıyla geliştirmemiz gerekiyor.

"Bana Juve'de bizimle kalacağını söyledi ve şu an her şeyi açıklığa kavuşturduğumuz için durumumuz gayet iyi."

Locatelli'den memnun

Takımının yeni transferi Manuel Locatelli'yi de değerlendiren Allegri, kadrolarını çok iyi bir oyuncuyla güçlendirdiklerini söyledi:

"Locatelli'nin bizimle olmasından mutluyum çünkü son dönemde oyunuyla çok büyüdü. Ligin ilk haftalarında 90 dakika oynayacak durumda değil ama kısa bir süre içerisinde hazır hale geleceğine eminim.

"Takımımızda başka çok iyi oyuncular da var. Dybala'nın teknik yeterliliğini kimse tartışmıyor ama Juve'deki ilk yılında olduğu gibi her şeyi kazanma arzusuna sahip olması gerekiyor."

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