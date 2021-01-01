Juventus'ta Andrea Pirlo gidiyor, Massimiliano Allegri geliyor

Sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Juventus'ta teknik direktör değişikliği 48 saat içinde açıklanacak.

Serie A'da dokuz sezonluk şampiyonluk serisi eski teknik direktörü Antonio Conte'nin çalıştırdığı Inter tarafından sonlandırılan Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi sona eriyor.

İtalyan devinin Pirlo ile yollarını gün içinde ayırarak, eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi oldukça geniş yetkilerle göreve getirmesi bekleniyor.

Allegri'nin gönderilmesinde önemli rol oynayan sportif direktör Fabio Paratici ile yollarını ayıran Juventus, Allegri'nin kulübe geri dönüşünü büyük bir sürpriz olmaması halinde 48 saat içerisinde duyuracak. Juventus ile beş Serie A şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi finali yaşayan Allegri, kulüpten ayrıldığından bu yana boştaydı.

Real Madrid Conte ile anlaşabilir

Öte yandan Allegri ile yakından ilgilenen bir diğer takım olan Real Madrid'in bu gelişmenin ardından, Inter'i şampiyonluğa taşımasına rağmen kulüpteki mali problemlerden dolayı ayrılan Antonio Conte ile anlaşması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun da Roma ile anlaşmasıyla, Serie A'da gelecek sezon birçok büyük takım yola yeni teknik direktörleriyle çıkacak.

Serie A'da sezonu Inter'in 13 puan gerisinde tamamlayan Juventus, Napoli'nin sahasında oynadığı maçta Verona'ya takılması sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Allegri'nin göreve gelmesinin ardından Cristiano Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı konusunda büyük bir merak unsuru oldu.

​Daha fazla okuma