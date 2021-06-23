Juventus ve Barcelona'dan UEFA'nın LGBTQ kararına tepki

UEFA'nın EURO 2020'deki Almanya - Macaristan maçı öncesi aldığı karara tepkiler büyüyor.

UEFA'nın bu gece oynanacak Almanya - Macaristan maçı için Allianz Arena'nın ışıklarının gökkuşağı renklerine bürünmesine engel olmasının ardından Avrupa futbolunun dev kulüpleri bu karara tepki gösterdi. LGBTQ haklarını desteklemek için atılan bu adım kısa sürede futbolun içinden ve dışından birçok insanın desteğini aldı.

UEFA'nın söz konusu kararı Macaristan parlamentosunun LGBTQ'ye yönelik ifade ve unsurların okul materyallerinde ve 18 yaşından küçükler için hazırlanan TV şovlarında yer almasını yasaklamasının ardından geldi. Münih Belediye Meclisi'nin kararını siyasi bulan UEFA, bu talebi Macaristan'a yönelik bir mesaj olarak nitelendirdi.

UEFA'nın aldığı bu karara tepki gösteren başta Juventus ve Barcelona olmak üzere birçok takım ise sosyal medya hesaplarını LGBTQ'nin sembolü olan gökkuşağı renklerine bürüdü. UEFA'nın bu konuya ilişkin olarak önümüzdeki günlerde atacağı adım merakla beklenirken, verilen karara yönelik tepkiler de her geçen gün büyüyor.

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