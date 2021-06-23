Kenan Karaman transfer için Beşiktaş’la görüşecek

Milli oyuncu, Almanya ve İtalya’dan gelen tekliflere rağmen futbol hayatını Türkiye’de sürdürmeyi düşünüyor.

Üç yıldır Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman’ın kulübüyle olan sözleşmesi bu ay sonunda bitecek.

Fortuna, Bundesliga 2’de sezonu beşinci sırada tamamlamış ve üst lig hayallerini bir sonraki sezona bırakmıştı. Son hafta oynanan Greuther Fürth karşılaşmasının ardından takımdan ayrılacağını açıklayan Kenan, Fortuna taraftarlarına teşekkür mesajı yayınlamıştı.

“Veda vakti geldi. Yoluma başka yerde devam edeceğim. Üst lige yükselerek veda etmek isterdim, ama olmadı.”

Üç yıllık sözleşme

Alman Rheinische Post gazetesinin haberine göre; Kenan Karaman’ın Beşiktaş ile anlaşması hayli olası.

Vincent Aboubakar’ın takımdan ayrılması ve Cenk Tosun’un sözleşmesinin sona ermesiyle Siyah Beyazlı ekipte ciddi bir forvet açığı oluştu. Beşiktaş, Kenan Karaman’a üç yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor.

27 yaşındaki oyuncuya Schalke ve Genoa kulüplerinin teklif yaptığı, ancak Kenan’ın kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Kenan Karaman'ın kariyeri

Profesyonel kariyerine Hoffenheim’de başlayan Kenan, ardından bir diğer Bundesliga ekibi Hannover’e transfer oldu. Hannover’deki ikinci sezonunda takımın vazgeçilmezleri arasına giren Kenan, 2016/17 sezonunda Bundesliga’yı 31 maçta 6 gol ve 6 asistle tamamlayarak dikkat çekti.

2018’de Fortuna Düsseldorf’a transfer olan başarılı forvet, burada ise üç sezonda 16 gol attı. Kenan, Fortuna Düsseldorf’un geçen yıl Bundesliga’dan düşmesiyle son sezonunu ikinci ligde geçirdi.

Buna rağmen milli takımın Euro 2020 kadrosunda yer alan Kenan, gruptaki ilk iki maçta ilk 11’de yer almış, İsviçre karşısında ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

Kenan’ın milli formayla 25 maçta 5 golü bulunuyor.

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