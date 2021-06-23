Lionel Messi ile Barcelona arasındaki kontrat görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

Barcelona yetkilileri, yıldız oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri Jorge Messi ile devamlı temas halinde, ancak henüz yeni sözleşme için resmi bir teklif yapılmadı.

Lionel Messi’nin Katalan ekibiyle olan kontratı Haziran ayı bitiminde sonlanacak. Mevcut durumda bir değişiklik olmazsa Messi, yalnızca bir hafta sonra serbest oyuncu statüsü kazanacak.

Barcelona, Arjantinli oyuncunun takımda kalacağı konusunda iyimser, ancak taraflar henüz anlaşma için ortak bir zeminde buluşamadı.

Görüşmeler ne durumda?

Goal’ün edindiği bilgilere göre; Messi’ye yapılacak teklifin ana hatları üzerinde görüşmeler devam ediyor, ama şu ana kadar oyuncuya yeni bir sözleşme önerilmedi.

Konu hakkında bir yorum yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın maaş üst sınırını aştığını ve Messi'ye yeni sözleşme önerebilmek için başka yerlerden kesinti yapmaları gerektiğini belirtmişti.

Messi'ye resmi teklif götürülmesini geciktiren ana unsur Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar olabilir.

Messi'nin önceliği para değil

Konuyla yakından ilgilenen Barcelona Başkanı Joan Laporta, Jorge Messi ile sürekli olarak diyalog içinde. 33 yaşındaki yıldız ise Arjantin formasıyla mücadele ettiği Copa America’ya odaklanmış durumda.

Messi yeni sözleşme hususunda önceliği maddi konulara vermiyor. Artık kariyerinin son dönemine giren Messi, kulüpten rekabetçi bir kadro kurulacağına dair garanti istiyor.

Geçen sezon Kral Kupası’nı kazanan Barcelona, La Liga’yı Atletico Madrid ve Real Madrid’in ardından üçüncü tamamlamıştı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde ise son 16 turunda Paris Saint-Germain’e elenerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bireysel performansı düşmedi

Barcelona takım halinde beklentilerin altında kalsa da, Messi, La Liga’da sezonu gol kralı olarak tamamladı. 35 maçta 30 gol kaydeden Arjantinli, en yakın rakibi Gerard Moreno’dan yedi gol fazla attı.

Şampiyonlar Ligi’nde fileleri beş kez havalandıran Messi, Kral Kupası’nda ise üç kez gol sevinci yaşadı.

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