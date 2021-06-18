Euro 2020 finali Wembley'den alınabilir

Daha önce Wembley'de oynanacağı açıklanan Euro 2020 finalinin yerinin değiştirilmesi gündeme geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yarı final ve final maçları 6-7 ve 11 Temmuz'da yüzde 50 kapasiteyle Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Ancak İngiltere'nin koronavirüs pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, maç için Londra'ya gelecek olan herkesin karantinaya alınmasını gerektiriyor. Bu durum finalleri tehlikeye sokarken sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin görüşmeler ise sürüyor.

Sorun nedir?

İngiliz hükümetinin aldığı kararlara göre, koronavirüs salgınından dolayı kırmızı listeye giren ülkelerden gelen herkes için 10 günlük zorunlu karantina süreci var. Sadece yeşil listede yer alan ülkeler bu durumdan muaf.

İngiliz hükümetinin uyguladığı bu karar, UEFA ve FIFA yetkilileri, sponsorlar ve yayıncılar da dahil olmak üzere 2500'e yakın kişinin maçta yer almasını imkansız hale getiriyor. Turnuva organizatörü UEFA, karşılaşmada yer alacak olan kişilerin karantinaya gerek kalmadan negatif test ile ülkeye girişine 24 saat izin verilmesi konusunda İngiliz hükümeti ile görüşmeler yapıyor.

Benzer görüşmeler, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde de gerçekleştirilmişti. Anlaşmaya varılamayınca turnuvanın yeri Portekiz olarak değiştirilmişti.

Neler söylendi?

Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan UEFA, yetkililerle konuyla alakalı olarak görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

"UEFA, Wembley'deki kapasitenin eleme turu maçları için en az yüzde 50'ye çıkarılmasından memnun.

"Şu anda, katılan takımların taraftarlarının maçlarda yer alması için yerel yetkililerle görüşüyoruz. Bu, futbolseverlerin katı bir test kuralı ile İngiltere'de 24 saat geçirmeleri anlamına geliyor. Taraftarların bulunabileceği yerler sınırlı olacaktır.

"Hükümetin karşılaştığı baskıları anlıyor ve bu konudaki görüşmelerimizden tatmin edici bir sonuca varmayı umuyoruz. Her zaman bir acil durum planımız var ancak karşılaşmanın Londra'da yapılacağından eminiz."

Londra olmazsa Budapeşte

Turnuvada tam kapasiteye izin veren tek stadyum Budapeşte'deki Puskas Arena'ydı. Macaristan - Portekiz maçının oynandığı stadyum bu karşılaşmada neredeyse tamamen doluydu.

Stadyuma gelen taraftarların ya aşı olduklarını kanıtlayan Macar Bağışıklık Kartı'na sahip olmaları ya da maçın oynanmasından önceki 72 saat içinde PCR testinin negatif olması gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı Londra konusunda anlaşmaz sağlanamazsa Budapeşte planı devreye sokulacak.