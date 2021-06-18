UEFA'dan Euro 2020 takımlarına "su şişesi" uyarısı

Yıldız futbolcular, Avrupa Şampiyonası'nın sponsorları arasında yer alan gazlı içeceklere tepkili ancak UEFA'dan gelebilecek ceza da kapıda.

EURO 2020'ye yıldız futbolcuların, basın toplantısında yer alan gazlı içeçecek şişelerini "su şişesi" ile değiştirmeleri damga vururken UEFA da konuyla ilgili disiplin cezası uygulanabileceğini söyledi.

Cristiano Ronaldo ile birlikte turnuvada bir "su işesi" akımı başladı. Portekizli yıldız, basın toplantısında önünde bulunan Coca Cola şişesine tepki gösterdi ve kolanın yerine su şişesini koyarak "Su için" mesajı verdi.

Paul Pogba da basın toplantısında önünde duran Heineken şişesinden rahatsızdı. Fransız orta saha, Heineken şişelerini önünden kaldırdı.

Ronaldo ve Pogba'nın ardından akım Manuel Locatelli ile devam etti. İtalyan yıldız, Coca-Cola şişelerini kaldırarak masasına su şişesi koydu.

UEFA ne söyledi?

Yıldız futbolcular turnuvanın da sponsorları arasında yer alan gazlı, şekerli ve alkollü içeceklere tepki gösterirken UEFA'dan takımlara uyarı geldi.

Futbolcuların şampiyona kurallarına sadık kalmakla sorumlu olduklarını belirten turnuva direktörü Martin Kallen, yerel federasyonlar aracılığıyla disiplin cezası uygulanabileceğini söyledi.



"Turnuvaya katılan federasyonlar kuralları imzalamış durumda. UEFA hiçbir zaman oyunculara doğrudan ceza vermiyor.

Bunu daima turnuvaya katılan ülkelerin yerel federasyonları üzerinden gerçekleştiriyoruz.

UEFA, takımlara sponsorlukların turnuvanın düzenlenmesi ile futbolun gelişimi için ne kadar önemli olduğunu hatırlattı."

Rusya Teknik Direktörü, Ronaldo'ya meydan okudu

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ise yıldız futbolcuların yaptığının tam tersini yaptı.

Çerçesov, Finlandiya karşılaşması öncesi basın toplantısında önündeki kolaları içerek Ronaldo'ya meydan okudu.

Andriy Yarmolenko'dan Ronaldo'ya mesaj

Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko ise basın toplantısında Coca-Cola ve Heineken şişelerini kendisine yaklaştırdı.

Yarmolenko, şakayla karışık olarak Coca Cola ve Heineken'e seslendi:

"Bir şey yapacağım. Ronaldo'nun Coca-Cola'yı uzaklaştırdığını gördüm. Coca-Cola ve Heineken'i koyayım. lütfen benimle iletişime geçin. Teşekkürler, teşekkürler"

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