Jose Mourinho kadroda düşünmüyor, Diego Simeone istiyor
La Liga'da geçtiğimiz sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyonlukla noktalayan ve büyük bir sürprize imza atan Atletico Madrid'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Diego Simeone'nin takımında gündeme gelen son isim Roma'da Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Alessandro Florenzi oldu.
Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG'de 35 maça çıkan 30 yaşındaki sağ bek, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya Milli Takımı'nın da kadrosunda yer almıştı. Florenzi turnuvada ülkesinin Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlarken devre arasında yerini Giovanni Di Lorenzo'ya bırakmıştı.
Trippier'in alternatifi
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Florenzi, Kieran Trippier'in takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren Atletico Madrid'in gündeminde yer alıyor. İspanyol ekibinin Trippier için Premier Lig'den gelen teklifleri kabul etmesi bekleniyor.
Kariyerinin büyük bir bölümü Roma'da geçen Florenzi daha önce La Liga'da Valencia forması da giymişti. Geçen sezon PSG formasıyla ligde 21 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu sezonu iki gol ve bir asistle tamamlamıştı.
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PSG'nin Achraf Hakimi'yi transfer etmesi nedeniyle bonservisi alınmayan Florenzi, büyük bir sürpriz olmaması halinde bu yaz takımdan ayrılacak.