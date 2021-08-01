Jose Mourinho kadroda düşünmüyor, Diego Simeone istiyor

Roma'nın yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Atletico Madrid forması giyebilir.

La Liga'da geçtiğimiz sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyonlukla noktalayan ve büyük bir sürprize imza atan Atletico Madrid'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Diego Simeone'nin takımında gündeme gelen son isim Roma'da Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Alessandro Florenzi oldu.

Alessandro #Florenzi doesn’t join #ASRoma for the tournée in Portugal. He is not in #Mourinho’s plans and is set to leave Roma this summer. #AtleticoMadrid are looking him if a possible replacement of Kieran #Trippier, who is in advanced talks with #ManchesterUnited. #transfers https://t.co/K2mIcybWzx — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 1, 2021

Geçtiğimiz sezon Fransa'da şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG'de 35 maça çıkan 30 yaşındaki sağ bek, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya Milli Takımı'nın da kadrosunda yer almıştı. Florenzi turnuvada ülkesinin Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başlarken devre arasında yerini Giovanni Di Lorenzo'ya bırakmıştı.

Trippier'in alternatifi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Florenzi, Kieran Trippier'in takımdan ayrılma ihtimalini değerlendiren Atletico Madrid'in gündeminde yer alıyor. İspanyol ekibinin Trippier için Premier Lig'den gelen teklifleri kabul etmesi bekleniyor.

Kariyerinin büyük bir bölümü Roma'da geçen Florenzi daha önce La Liga'da Valencia forması da giymişti. Geçen sezon PSG formasıyla ligde 21 maçta şans bulan tecrübeli oyuncu sezonu iki gol ve bir asistle tamamlamıştı.

PSG'nin Achraf Hakimi'yi transfer etmesi nedeniyle bonservisi alınmayan Florenzi, büyük bir sürpriz olmaması halinde bu yaz takımdan ayrılacak.

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