Play off yoluyla da olsa 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Portekiz'in başarılı savunma oyuncusu Jose Fonte, Katar'da düzenlenecek şampiyonanın ardından milli formaya veda etmesi beklenen Cristiano Ronaldo'nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fonte, talkSport'a efsane oyuncunun milli formayı giymeye Dünya Kupası sonrasında da devam edebileceğini söyledi.

Ne söylendi?

"Ronaldo son röportajında geleceğine dair karar verecek kişinin kendisi olacağını çok net bir şekilde ifade etti.

"Fiziksel olarak kendisini harika hissediyor. Kimse aklından nelerin geçtiğini bilmiyor ama sadece Katar'da değil bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da oynayacağına inanıyorum. Yine de Ronaldo kariyerinin sonuna yaklaşsa bile daha önce bu kadar yetenekli ve değerli bir Portekiz kadrosu hiç görmemiştik.

"Portekiz futbolunun geleceğinin çok parlak olduğuna inanıyorum. Joao Felix, Diogo Jota ve Bruno Fernandes ile beraber çok fazla kaliteye sahibiz.

"Tiago Djalo, Ruben Dias gibi stoperler ve Joao Cancelo, Diogo Dalot ve Nuno Mendes gibi beklerle uzun yıllar boyuna büyük turnuvaları kazanma konusunda şansa sahip olacağız.

"Ülkemizde futbol sevgisi inanılmaz düzeyde. Spora odaklanmış durumdayız ve bunun arkasında yatan en önemli faktör sahip olduğumuz eski muhteşem sporcular. Diğer sporlarda da başarılı olmamıza rağmen Portekiz'deki ana spor dalı her zaman futbol olarak görünüyor"

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