Flamengo'nun Portekiz'deki yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Kulüp yetkilileri, Benfica teknik direktörü Jorge Jesus ile anlaşma hayalini kuruyor. Öte yandan Braga teknik direktörü Carvalhal de Brezilya ekibinin geniş listesinde yer alsa da çok fazla öne çıkmadı.

Brezilya ekibinin yetkilileri yeni yıla kadar Portekiz’de kalarak Jorge Jesus ile görüşüp anlaşmayı planlıyor. Diğer tarafta Jesus ismi sonuçsuz kalırsa Vitor Pereira, yeni yılda Flamengo’nun teknik direktörü olabilir.

Vitor Pereira yılbaşını bekliyor

Flamengo’nun teknik direktörlük adayları arasında sürpriz bir isim gündeme geldi. Pazartesi günü Fenerbahçe’den ayrılan Vitor Pereira, Flamengo yöneticilerinin dikkatini çekti. Ancak büyük sorun şu ki Vitor Pereira şu anda Flamengo liderleriyle görüşmek istemiyor. Durumu inkar etmiyor ve hatta ilgileniyor, ancak bunun yılbaşından sonra olmasını tercih ediyor.

Jorge Jesus ve Benfica bağları kopmuş durumda. Rui Costa, Jesus’un mayısta bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı da söylentiler arasında. Bu durum Flamengo’nun umutlarını yeşertmiş durumda.

Öte yandan Rui Costa, taraftarların baskısına rağmen Jorge Jesus'un istifasını elinde tutuyor. GOAL'a göre, yönetici şu anda teknik direktörün tazminatını ödemek ve piyasaya dönmek istemiyor, bunu birkaç ay içinde, bir kuruş harcamadan yapabiliyor çünkü.

Flamengo tarafı, herhangi bir antrenörün tazminatını ödemeye yanaşmıyor. Bu durumda Fenerbahçe’den ayrılan ve boşta olan Vitor Pereira öne çıkabilir.

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