Joan Laporta: Messi üzgün ama en doğru kararı verdik

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi ile yolları ayırma kararını verirken zorlandıklarını ancak doğru bir adım attıklarını söyledi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta Lionel Messi'nin kulüpten ayrılmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Messi'nin kendilerinin önerdiği ücretten daha yüksek teklifler almasına rağmen Barcelona'da kalmak istediğinin altını çizen Laporta, buna rağmen La Liga'nın maaş bütçesi sınırı nedeniyle ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

Laporta ne söyledi?

Göreve gelirken beklediklerinden çok daha karanlık bir finansal tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Laporta, Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu ancak kulübün çıkarlarının daha önemli olduğunu belirtti:

"Eski yönetimden korkunç bir miras aldık. Maaş giderlerimiz kulübün gelirlerinin yüzde 110'unu oluşturuyor. La Liga kuralları nedeniyle neredeyse hiçbir hareket alanımız yok. Göreve geldiğimizde bu durumun farkındaydık ancak sürecin ilerlemesiyle beraber ortaya çıkan rakamların düşündüğümüzden çok daha kötü olduğunu gördük.

"Messi ile sözleşme imzalamak kulübün 50 yıllık bazı gelirlerini ipotek etmemizi gerektiriyordu ve kimse için böyle bir karar almak istemem.

"Messi kalmak istedi"

Sözleşme uzatma görüşmeleri boyunca Messi'nin uzlaşmacı olduğunu ve kulüpte kalmak istediğini belirten Laporta, yıldız oyuncunun ayrılık kararından dolayı üzgün olduğunu söyledi:

"Messi burada kalmak istedi. Bu bizim için önemliydi. Biz de onu tutmak istedik ancak mevcut mali tabloyla bu durum imkansızdı. Messi bu durumdan dolayı oldukça üzgün. Messi ile 5 yıllık anlaşma sağlamıştık ama ona iki yıl maaş verecektik.

"Messi bunu kabul etmişti. FFP kurallarına da uyduğumuzu düşünmüştük ama La Liga buna izin vermedi. Futbol endüstrisi; takımların maaş bütçesinin, gelirlerinin %65-70'i civarında olmasını istiyor. Şu anda bizim maaş bütçemiz, gelirlerimizin yüzde 95'i kadar.

"Hesaplamalarımıza göre, Eric Garcia, Depay ve Agüero'yu kadromuza bildirebiliyoruz. Umarım bu konuda bir sorun yaşamayız.

Messi'den önce, Messi'den sonra

Barcelona için en doğru kararı verdiklerini tekrarlayan Laporta, Messi sonrası dönemde çok başarılı olacaklarına inandığını belirtti:

"Çok üzgünüm ama Barcelona için en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Messi burada bir tarih yazdı. Barcelona'nın tarihindeki en iyi dönem onunla yaşandı. Artık yeni bir dönem başlıyor ve umarım bunun üstesinden gelebiliriz.

"Diğer büyük oyuncuların ayrılığından sonra olduğu gibi Leo için de ondan öncesi ve ondan sonrası gibi iki dönem olacaktır."

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