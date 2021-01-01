Joachim Löw söylentilere nokta koydu: Bu yaz çalışmayacağım!

Başta Real Madrid ile Barcelona olmak üzere birçok dev kulüple adı anılan dünyaca ünlü teknik direktör, Euro 2020 sonrasında dinleneceğini söyledi.

Euro 2020'nin ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevini Hansi Flick'e teslim edecek olan Joachim Löw hakkında çıkan transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Adı bir süredir Türkiye'de Fenerbahçe ile, İspanya'da ise Real Madrid ve Barcelona ile anılan deneyimli çalıştırıcı şu ana dek hiçbir takımla görüşmediğini açıkladı.

Löw ne söyledi?

Bir süredir İspanyolca dersleri aldığı öne sürülen ve teknik direktör arayışlarında bulunan Real Madrid ve Barcelona'nın gündeminde olduğu belirtilen Löw, turnuva öncesinde bu söylentilerin önüne geçti:

"Euro 2020'nin ardından hiçbir takımda görev almayacağım. Her şey aynı kalacak. Şu ana dek hiçbir kulüple temas kurmadım.

"Milli takımdan ayrılmaya karar verdiğimde bu yaz bir kulüp takımının başına geçmeme konusunda kararlıydım ve bu düşüncemde şu ana dek bir değişiklik olmadı.

"Euro 2020 sonrasında dinlenmek istiyorum."

Barcelona'da Xavi gündemde

Löw'ün bu açıklamasının ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırması beklenen Barcelona'da öne çıkan aday kulübün efsane futbolcusu Xavi oldu.

Teknik direktörlük kariyerine Katar'ın Al Sadd takımında başlayan Xavi, geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşmıştı. Genç teknik direktörün sözleşmesinde Barcelona'dan teklif alması halinde bedelsiz serbest kalma maddesi bulunuyor.

Real Madrid'de Conte sesleri

Zinedine Zidane'ına ayrılığı sonrasında Massimiliano Allegri'ye teklif götüren ancak Juventus'a geri dönen İtalyan teknik direktörden ret cevabı alan Real Madrid'in en güçlü adayı ise Antonio Conte.

Inter'i şampiyon yaptıktan sonra kulübün içinde bulunduğu mali problemlerden dolayı ayrılan Conte'nin İspanyol devinden teklif gelmesi halinde kabul etmesi bekleniyor.

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