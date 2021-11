Jese: Mbappe Real Madrid'e transfer olacak

Las Palmas'ın bir dönem Real Madrid ve PSG formaları da giyen tecrübeli oyuncusu Jese, eski takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin bir gün Real Madrid forması giyeceğini söyledi. Mbappe'nin bu gerçeği kendisine açıkladığını belirten Jese, Mbappe-Real Madrid buluşmasının gerçekleşeceği tarihe ilişkin tahmin yapmaktan ise kaçındı.

Jese ne söyledi?

İspanyol basınından Vamos'a konuşan Jese, Mbappe ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı:

"Paris'te Mbappe ile birlikte oynadık. Bana bir gün Real Madrid için oynayacağını ancak bunun bir, iki ya da üç yıl içinde olup olmadığını bilmediğini söylemişti. Şu anki durumunun ne olduğunu bilmiyorum.

"Futbol dünyası her zaman biraz karışıktır ve her an şaşırabilecek yeni bir şey duyabilirsiniz. Mbappe'nin Real Madrid'de oynayacağına eminim ama bunun ne zaman olacağını göreceğiz."

Mbappe 1 Ocak'ta imzalayabilir

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve 1 Ocak'tan itibaren 2022-2023 sezonu için istediği takıma imza atma şansı bulunan Mbappe'nin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Çok sayıda Premier Lig takımının da ilgi gösterdiği dünyaca ünlü yıldızın Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

PSG'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir kararla İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas ile anlaşan 28 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon takımıyla çıktığı 14 karşılaşmada altı gol atarken, beş de asist yapmıştı. Real Madrid altyapısından yetişen Jese kariyerinin en iyi dönemini 2015-2016 sezonunda Real Madrid'de geçirmişti.

