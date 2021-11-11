Premier Lig’in 11. haftasında Manchester City, dev derbide rakibi Manchester United’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Derbinin ardından konuk ekibin yıldızı Kevin De Bruyne, Guardiola’nın maç öncesi antrenmanını 10 dakika sonra noktaladığını açıkladı.

Neler söylendi?

MIDMID isimli podcast’e konuk olan yıldız oyuncu, Guardiola’nın kararını şu şekilde anlattı:

“Maçtan bir gün önce genellikle taktiksel antrenman yaparız, rakibin nasıl oynadığına odaklanmaya çalışırız.”

“United maçından önce Pep şöyle dedi: ‘Rakibimizin nasıl oynayacağını bilmiyoruz. Bekleyip görelim.’”

“Ve yaklaşık 10 dakika sonra antrenmanımızı bitirmiş olduk.”

Kevin De Bruyne in @MidMid Podcast: "The day before a game we usually train tactically, based on how the opponent play. Before United, Pep said: 'We don't know how they are going to play. We shall see'. And we stopped training after 10 minutes of so."



👉 https://t.co/qalIZZlRfX — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) November 11, 2021

Manchester City, sezona nasıl başladı?

Guardiola’nın öğrencileri, Premier Lig’de oynadıkları 11 maçta yedi galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak 23 puan toplamayı başardı.

City, lider Chelsea’nın üç puan gerisinde puan tablosunun ikinci sırasında yer alıyor.

Ayrıca City, sıradaki maçını 21 Kasım tarihinde Everton ile oynayacak.