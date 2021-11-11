Yaz transfer döneminde Barcelona, maddi durumu nedeniyle Miralem Pjanic’i gözden çıkarmıştı ve Beşiktaş yıldız oyuncuyu bir sezonluğuna kiralamıştı.

Ayrıca Pjanic, Ronald Koeman döneminde yeteri kadar şans bulamamıştı ve Hollandalı teknik adamla iyi bir ilişkiye sahip değildi.

Ancak Xavi’nin göreve gelmesiyle yetenekli oyuncu, Beşiktaş’la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’ya dönmeye sıcak başladı.

Xavi, Pjanic’i etkiledi

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Pjanic, Xavi yönetiminde Barcelona kariyerine yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Xavi’nin büyük bir hayranı olan Boşnak yıldız, Beşiktaş’la olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Barcelona’da daha adil bir ortam bulacağına inanıyor.

Zira Xavi de göreve geldikten sonra oynayacak oyuncuların yalnızca liyakat usulüne göre seçileceğinin altını çizmişti.

Pjanic, Koeman hakkında neler demişti?

Pjanic, Beşiktaş’a transferinin gerçekleştiği dönemde Marca’ya konuşmuş ve Koeman ile olan ilişkisine dair şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Koeman ile hiçbir iletişim kuramamak güvenimi kaybetmeme neden oldu. Teknik direktör kimin oynayıp kimin oynamayacağını söyleyen kişidir ama bu tarz şeylerin farklı yolları vardır.”

“Ben her şeyi kaldırabilecek bir oyuncuyum ama bunun yüzüme söylenmesini isterim. 15 yaşındaymışım gibi davranılması doğru değildi. Sonuna kadar mücadele ettim ve her zaman profesyonelce davrandım.”