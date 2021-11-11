Liverpool Karim Adeyemi transferinde Naby Keita formülünü kullanacak

Premier Lig'de lider Chelsea ve son şampiyon Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Liverpool, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre İngiliz devinin Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Salzburg forması giyen genç yıldız Karim Adeyemi'yi transfer hedefi olarak belirledi.

Habere göre Liverpool, Inter ve Sevilla'nın da transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncu için daha önce Salzburg'dan transfer ettiği Naby Keita ile benzer bir stratejiyi izlemeyi planlıyor. Liverpool yönetiminin planına göre Senegalli oyuncuda olduğu gibi Adeyemi'yi de Ocak ayında Liverpool'a imza atsa bile sezonu takımında tamamlayacak.

Flick'ten formayı aldı

Salzburg'un bu sezon çıktığı 22 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Adeyemi için 30-40 milyon euro arasında bir bedel talep etmesi bekleniyor.

Yolunun Salzburg'dan geçmesi nedeniyle sıklıkla Erling Haaland ile karşılaştırılan Adeyemi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu karşılaştırmalardan hoşlanmadığını ve kendi yolunu çizmek istediğini söylemişti.

Alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra Hansi Flick tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilen Adeyemi, Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesi için üç maça çıkarken, bu karşılaşmalara bir gol ve bir asist sığdırdı.

Oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Adeyemi'nin önümüzdeki yıllarda futbol dünyasına damga vurması bekleniyor.

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