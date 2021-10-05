Jamie Carragher: Cristiano Ronaldo, Manchester United'da bir sorun haline geldi

Kırmızı Şeytanlar'ın kötü gidişini, Portekizli yıldıza bağlayanlar da var.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da bir kriz mi yaratıyor? United, puan kayıpları yaşadıkça bu konu konuşulmaya devam edecek.

Everton maçının ardından soyunma odasına kendi kendine söylerek giden Portekizli yıldız, karşılaşmaya yedek başladığı hoşnutsuzdu.

Liverpool'un efsanesi Jamie Carragher da Ronaldo'nun, United'da bir problem haline geldiğini vurguladı.

Ne söylendi?

Liverpool'un eski savunmacısı, The Telegraph'a konuyla ilgili şunları söyledi:

"United, bir bütün olmaktan ziyade bireysel bir takım olarak kalıyor. Cristiano Ronaldo, bunu düzeltmek yerine tam tersi şekilde problem olarak eklendi.

"Bu nedenle Manchester United, parlak bir kadroya rağmen henüz diğer üç takımın seviyesinde değil.

"Son iki iç saha maçında beş puan kaybetmek, devam eden tutarsızlığın altını çizdi."

Carregher, Manchester City'i favori mi görüyor?

İngiliz eski stoper, millî araya Chelsa'nin lider girmiş olmasına rağmen son şampiyon Manchester City'nin gücüne vurgu yaptı.

"Manchester City hâlâ yenilmesi gereken takım. Sergio Agüero ayrıldıktan sonra onlarla alakalıbir soru işareti vardı, ancak Pep Guardiola için işler her zamanki gibi.

"En zorlu iki deplasmana gittiler ve dört puan alarak ligde favori olduklarını tekrar gösterdiler."

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