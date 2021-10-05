Beşiktaş, Kaan Ayhan'ın bonservisini alacak

Siyah-beyazlılar, yaz aylarında bitiremediği transferi kışın, farklı bir strateji ile tamamlamak istiyor.

Son şampiyon Beşiktaş, sükseli bir yaz transfer dönemi geçirdi ve birçok yıldızıyla lige de iyi başlamayı başardı.

Fakat siyah-beyazlıların yazın bitiremediği bir transfer var ve yönetim, bu yarım kalan işi tamamlamak istiyor.

Kartal, A Millî Takım'ın stoperi Kaan Ayhan'ın bonservisini alma peşinde.

Detaylar neler?

Beşiktaş, yaz transfer döneminde İtalya Serie A'da Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı kiralık olarak renklerine bağlamak istemiş, fakat başarılı olamamıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre ise siyah-beyazlılar, ocak ayında strateji değiştirecek ve millî oyuncunun bonservisini almak için düğmeye basacak.

Yönetim, kış transfer döneminde Sassuolo kulübü ile pazarlık masasına oturmayı düşünüyor ve bu konuda oldukça kararlı görünüyor.

Ne söylendi?

Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan'ın, eylül ayında İstanbul'a gelip Beşiktaş kulübünün yöneticileriyle görüştüğü ortaya çıktı.

Erol Ayhan'a göre, kulüpler anlaştığı takdirde Kaan, Beşiktaş'ta oynamaya oldukça sıcak bakıyor:

"Sassuolo'yla anlaşırsa oğlum Türkiye'de oynamak ister."

Bununla birlikte Kaan'ın, Beşiktaş oyuncusu Kenan Karaman ile yakın arkadaş olduğu ve Kenan aracılığıyla kulübe olumlu mesaj gönderdiği söyleniyor.

Kaan Ayhan'ın bu sezonki Sassuolo performansı

2020 yılında Fortuna Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan 26 yaşındaki stoper, bu sezon Serie A'da üç maça çıktı.

Atalanta karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, Roma maçında yedi, Verone mücadelesinde ise bir dakika sahada kaldı.

Bu transfer, yabancı kuralı nedeniyle Beşiktaş için oldukça önemli.

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