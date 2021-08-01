James Rodriguez'in hayali Beşiktaş'a darbe indirebilir!

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, James Rodriguez'in kariyeri adına gerçekleştirmek istediği ilginç hedefe takılabilir.

Yeni sezonda Süper Lig'deki şampiyonluk unvanını korumanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar almak isteyen Beşiktaş'ta santrfor arayışları sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Portekiz basınından Record, siyah-beyazlı takımın Milan'ın Portekizli golcüsü Rafael Leao'yu kadrosuna katmaya çalıştığını öne sürdü.

Santrfor pozisyonunun yanı sıra sol kanatta görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon İtalyan takımında kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmazken, teknik direktörlük koltuğuna Rafael Benitez'i oturtan Premier Lig takımlarından Everton da yıldız futbolcuyla yakından ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

James'in ilginç hedefi

Everton'ın bu transfer için Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılması sonrasında gözden düşen James Rodriguez'i takasta kullanabileceği öne sürülürken, Kolombiyalı orta saha oyuncusu da kariyerine Serie A'da devam etmeye sıcak bakıyor.

İngiltere'nin yanı sıra İspanya, Almanya ve Fransa'da oynayan James, Çizme'ye de giderek beş büyük ligde de yer almış olmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş ve Everton'ın yanı sıra Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers ve Jadon Sancho'yu Manchester United'a satan Borussia Dortmund'un da kadrosuna katmak istediği Leao geçtiğimiz sezon Serie A'yı ikinci sırada tamamlayan Milan'da 30 lig maçına çıkarken, bu maçlarda altı gol atmış ve altı asist yapmıştı.

Daha fazla okuma