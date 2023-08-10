Lionel Messi, FC Dallas'a karşı attığı frikik golü öncesinde topu yeniden konumlandırırken yakalandı.

Messi, Inter Miami'nin son galibiyetinde iki gol kaydetti

Efsane, serbest vuruş için topu hafifçe hareket ettirdi

ABD'nin eski futbolcusu Twellman buna bayıldı

NE OLDU? Inter Miami, Ligler Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Dallas ile karşı karşıya geldi ve Messi'nin takımına, kaleden çok uzak olmayan yerden bir serbest vuruş verildi. Arjantinli süperstar, gerektiği gibi topun başına geçti. Ancak Messi, daha önce görülmemiş bir biçimde, daha iyi bir pozisyon elde etmek için sinsi bir şekilde topu birkaç kez sol tarafa hareket ettirdi. Messi'nin Miami'ye transferinin ardından onunla ilgili sık sık yorum yapan ABD Millî Takımı'nın eski futbolcusu Taylor Twellman da bu durumu fark edip, Messi'nin o an yaptıklarının videosunu GOAT etiketi ile paylaştı.

BÜYÜK RESİM: Miami, normal süresi 4-4 berabere biten maçı penaltılarla kazanmayı başardı. Messi'nin ekibi, çeyrek finalinde Charlotte ile karşılaşacak.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Efsanevi Arjantinli, ABD'ye transfer olduğundan bu yana dört maçta yedi gol atmayı başardı. Messi, şimdiden Inter Miami tarihinde en fazla gol atan dördüncü oyuncu oldu.