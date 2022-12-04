İZLE | Rigobert Song ile tartışarak Kamerun'un kampından ayrılıp Dünya Kupası'na veda eden Andre Onana, ülkesindeki çocuklara unutamayacakları bir an yaşattı

Başarılı oyuncu, ülkesinin çocuklarını sevince boğmak için geri döndü.

NE OLDU? Onana, turnuvaya ülkesinin en iyi oyuncularından birisi olarak başladı, ancak bir maça çıktıktan sonra teknik direktör Rigobert Song ile oyun tarzıyla ilgili bir anlaşmazlık yaşadı.

Hocasıyla tartışan yıldız kaleci, üzgün bir şekilde takımının kampından ayrılarak turnuvadan çekildi.

Onana, bundan kısa bir süre sonra eşyalarını topladı ve Brezilya'ya karşı 1-0'lık unutulmaz bir galibiyeti kaçırdı.

Ancak anavatanı Kamerun'daki çocukları mutlu etmek için yeniden futbola döndü.

Onana, çocuklar için sahaya çıktı ve onlarla beraber futbol oynadı. O çocuklara, hayatları boyunca unutamayacağı bir an yaşatarak takdir topladı.

BÜYÜK RESİM: Song, Onana'nın kamptan ayrılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve bu, takımın tüm bireylerinden önce geliyor.

"Andre ayrılmak istedi ve biz de bunu kabul ettik. Bir takımda disiplin önemlidir.”

SIRADA NE VAR? 26 yaşındaki oyuncu, 2023'ün başında Serie A mücadelesine yeniden başlamak için önümüzdeki hafta Milano'ya geri dönecek.

Onana, 4 Ocak'ta lider Napoli ile karşılaşacakları maçta hocasından forma bekleyecek.