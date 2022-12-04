İZLE | Rigobert Song ile tartışarak Kamerun'un kampından ayrılıp Dünya Kupası'na veda eden Andre Onana, ülkesindeki çocuklara unutamayacakları bir an yaşattı
NE OLDU? Onana, turnuvaya ülkesinin en iyi oyuncularından birisi olarak başladı, ancak bir maça çıktıktan sonra teknik direktör Rigobert Song ile oyun tarzıyla ilgili bir anlaşmazlık yaşadı.
Hocasıyla tartışan yıldız kaleci, üzgün bir şekilde takımının kampından ayrılarak turnuvadan çekildi.
Onana, bundan kısa bir süre sonra eşyalarını topladı ve Brezilya'ya karşı 1-0'lık unutulmaz bir galibiyeti kaçırdı.
Ancak anavatanı Kamerun'daki çocukları mutlu etmek için yeniden futbola döndü.
Onana, çocuklar için sahaya çıktı ve onlarla beraber futbol oynadı. O çocuklara, hayatları boyunca unutamayacağı bir an yaşatarak takdir topladı.
🇨🇲 Finito il #Mondiale con il #Camerun?— Corriere dello Sport (@CorSport) December 4, 2022
⚽ #Onana si diverte giocando nel suo Paese con dei ragazzini#CorrieredelloSport #ArgentinaAustralia #QatarWorldCup pic.twitter.com/a1yzcQycbk
BÜYÜK RESİM: Song, Onana'nın kamptan ayrılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:
"Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve bu, takımın tüm bireylerinden önce geliyor.
"Andre ayrılmak istedi ve biz de bunu kabul ettik. Bir takımda disiplin önemlidir.”
SIRADA NE VAR? 26 yaşındaki oyuncu, 2023'ün başında Serie A mücadelesine yeniden başlamak için önümüzdeki hafta Milano'ya geri dönecek.
Onana, 4 Ocak'ta lider Napoli ile karşılaşacakları maçta hocasından forma bekleyecek.
Editörün Seçtikleri
- Dusan Vlahovic, Sırbistan formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk iddiası yüzünden mi yedek kaldı?
- İZLE: Cristiano Ronaldo, Gana maçında iç çamaşırının içinden çıkardıklarını yedi
- 2022 Dünya Kupası gol krallığı: Kylian Mbappe ve Enner Valencia, Altın Ayakkabı yarışında önde
- 2022 Dünya Kupası fikstürü: Son 16 turu, puan durumu, sonuçlar ve bilmeniz gereken her şey