İZLE: Belçika yıldızı Romelu Lukaku, maçın ardından camı çerçeveyi böyle indirdi!
- Lukaku üç büyük gol fırsatı harcadı
- Forvet hayal kırıklığı içinde yedek kulübesinin camına yumruk attı
- Belçika artık Dünya Kupası'nda yok
NE OLDU? Lukaku, perşembe günü kazanılması gereken Dünya Kupası maçının ikinci yarısında üç büyük gol şansını kaçırdı. Inter santrforu, sahayı terk ettikten sonra antrenör yardımcısı Thierry Henry tarafından teselli edilmeden önce camı yumruklayarak yere serdi ve sinirini bu şekilde giderdi.
Romelu Lukaku took his frustration out on the dugout at full-time 😡#BBCWorldCup #BBCFootball pic.twitter.com/AJXwxBXbBR— BBC Sport (@BBCSport) December 1, 2022
Yumruk atarken gösterdiğin hedefe isabet performansını kale için gösterseydin şu an Belçika tur atlamıştı Lukaku 🤦🏼♀️ pic.twitter.com/fSl6iAgtPl— öznur durukan (@durukan__) December 1, 2022
BÜYÜK RESİM: Maç 0-0 sona erdi, yani Belçika Dünya Kupası'ndan elenirken, Fas ve Hırvatistan son 16'ya yükseldi.
LUKAKU'YU NE BEKLİYOR? Belçikalı forvet, ülkesinin Katar'daki turnuvadan elenmesinin ardından Inter ile kulüp mücadelesine geri dönecek.
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