Roberto Mancini, İtalya'nın turnuva kadrosunu belirledi.

Türkiye'nin Euro 2020'de A Grubu'ndaki rakibi olan İtalya, 26 kişilik tam kadrosunu açıkladı. Genç forvet Giacomo Raspadori, ekipteki en şaşırtıcı isim oldu.

Sassuolo forveti Raspadori, Gök Maviler için hiçbir maçta oynamadı, ancak İtalya'nın 11 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya geleceği açılış maçı öncesi kadroya seçildi.

Gianluca Mancini, Matteo Pessina ve Matteo Politano, daha önce Paris Saint-Germain'i Moise Kean'i dışaırda bırakan Teknik Direktör Roberto Mancini'nin kadroya almadığı diğer isimler oldular.

İtalya'nın Euro 2020 kadrosu

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Savunmacılar: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Orta Saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Raspadori'nin çağrılması

Raspadori, ülkenin genç takımlarında oynamasına rağmen, İtalya'nın üst düzey kadrosuna yeni katılan bir isim.

Sassuolo forması giyen 21 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 27 maçta altı gol kaydetti.

Genç futbolcu, geçici olarak milli takıma seçildiğinde Corriere dello Sport'a şunları söylemişti:

"Bu inanılmaz bir duygu, ne olduğunu anlamak bile zor. Bununla gurur duyuyorum. Mancini ile konuşmadım ama ona teşekkür etmek istiyorum."

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