Resmi açıklama: Ryan Babel Galatasaray'dan ne kadar alıyor?

Galatasaray, Ryan Babel'in yıllık ücretiyle ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in sarı - kırmızılı ekipten 2.5 milyon euro net maaş ve bonuslarla birlikte yıllık 4.3 milyon euro kazandığı iddia edilmişti.

Galatasaray Spor Kulübü, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.

"Çeşitli haber mecralarında Şirketimizin, Profesyonel Futbolcu Ryan Guno Babel'e ait hakedişlerini Kamu Aydınlatma Platformu'na doğru bildirilmediği yönünde içeriklerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Haberlere konu edilen Futbolcumuzun sözleşmesindeki net ücret haricindeki belirtilen tutarlar doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır.

"Ayrıca Profesyonel Futbolcularımızın şarta bağlı durumlarda kazanacağı hakedişler ilgili sezon müsabakaları tamamlanmadan belirlenemediği için sözleşme imza tarihinde açıklanması durumu söz konusu olmamaktadır. Kaldı ki gerek şirketimizin gerekse futbol piyasasının teamülleri gereği bu tip hakedişe dayalı ücret tahakkukları açıklanmamaktadır.

"Ayrıca hakedişe dayalı ödemelerde futbolcuların mahremiyeti hem diğer futbolcular hem de diğer kulüpler nezdinde korunmakta olup herhangi bir olumsuz rekabet oluşturmamak adına da açıklama yapılmamaktadır.

Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi, KAP açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Ryan Babel bu sezon ne yaptı?

Fulham'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer edilen ve bir dönem Ajax'a kiralık olarak gönderilen Hollandalı oyuncu bu sezon iyi bir sezon geçirdi.

34 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de sahaya çıktığı 32 karşılaşmada yedi gol atarken beş kez de asist yaptı.

Babel tüm kulvarlarda ise, 37 maça çıkarken sekiz gol ve beş asistlik bir performans sergiledi.