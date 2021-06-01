Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Emre Belözoğlu, risk barındırması sebebiyle yeni sezon için teknik direktörlük koltuğunda olmayacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük konusuna açıklık getirdi.

Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz sezonki performansından memnun olduğunu vurgulayan Koç, yabancı hoca işaret etti.

Ne söylendi?

Basın toplantısı düzenleyen Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun önümüzeki sezon teknik direktör olarak devam edip etmeyeceği ile ilgili sorulan soruyu şu sözlerle yanıtladı:

" Emre Belözoğlu'na müteşekkirim. Bugüne kadar yaptığı tüm hizmetler için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Ne istediysek elinden geleni yaptı, yoğun mesailer harcayarak, zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşılayarak elini taşın altına koydu.

"Sportif direktörlük görevinde beklentilerimizin çok üstünde bir performans sergiledi. Yaptığımız transferlerde yanlışlıklar elbette olabilir ama süreç yönetimi ve temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen oyuncuları bize kazandırmak gibi birçok artılar getirdi.

"Sonrasında kendisini teknik direktör olarak buldu. Teknik direktörlük kariyeri hedefleyen birisi için bu çok riskli bir görevdi. Bir saniye bile düşünmedi ve görevi kabul etti. Takım o geldikten sonra 10 maçlık süreçte 23 puan topladı. Sahada gördüğümüz futbol bizlerin beklentisine yakındı ama şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Elinden geleni yaptı.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon teknik direktörlük koltuğunda olmayacağını şu sözlerle açıkladı:

"Teknik direktör konusunda üç alternatifimiz vardı. Biri Emre Belözoğlu ile devam etmek, biri Emre'nin de yanında çalışacağı kariyerli bir yabancı teknik direktör getirmek, üçüncüsü de yine yabancı bir hocayla yepyeni bir teknik yapılanma.

"İyi futbolculuk dönemi geçiren ve iyi teknik adam olmuş kişiler o noktaya gelene kadar ciddi bir deneyim kazanmışlar. Bizim düşüncemiz, bana göre beş, bilemediniz 10 sene sonra Türkiye'nin en iyi hocası olacağını düşünüyorum. Ama tecrübe, yaşanmışlık ve deneyim çok önemli.

"İçinde bulunduğumuz durumda Emre Belözoğlu ile yola devam etmenin ona haksızlık olacağını düşünüyoruz. Emre'yle de bunu doğal olarak konuştuk. Düşünmek istedi, ikinci seçeneğe çok da sıcak bakmadı. Ona rağmen yeni teknik direktör kim olursa olsun kadroyla ilgili konularda yardımcı olmayı kabul etti.

"Şahsım ve yönetim kurulu adına Emre Belözoğlu'na bugüne kadar vermiş olduğu tüm hizmetler için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu bugün olmasa da yarın bu kulübe büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."