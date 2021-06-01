Ali Koç'un açıklamasının ardından herhangi bir takımda görev yapmayan Alman ve Portekizli teknik direktörler gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yola Emre Belözoğlu ile devam etmeyeceklerini açıkladı. Koç, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Alman ya da Portekizli bir teknik direktörü takımın başına getirmek istediklerini belirtti.

Ali Koç'un bu açıklaması akıllara boştaki Alman ve Portekizli antrenörleri getirdi.

Boştaki Alman teknik direktörler

Almanya A Milli Takımı ile son kez bir turnuvada yer alacak olan Joachim Löw'ün ismi, son zamanlarda sık sık Fenerbahçe ile anılsa da tecrübeli çalıştırıcı bir süre dinleneceğini söylemişti.

Daha önce Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşamış olan Christoph Daum ile bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Bernd Schuster de boşta olmasına rağmen sarı - lacivertlilerin tercihini bu yönde kullanması zayıf görülüyor.

Alman antrenörler arasında en ciddi aday ise Bruno Labbadia olarak gözüküyor. Ralf Ragnick de 2019'da RB Leipzig'den ayrıldıktan sonra çeşitli takımda Sportif Direktör olarak görev yaptı.

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Boştaki Portekizli teknik direktörler

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira bu isimlerden biri. Çin'de iyi işler yapan başarılı çalıştırıcı Premier Lig ekiplerinin de radarında.

Herhangi bir takımı çalıştırmayan Portekizli antrenörler arasında en öne çıkan isimse, Leonardo Jardim... Monaco ile büyük başarılar kazanmış olan deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin tercihlerinden biri olabilir.