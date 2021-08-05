Inter'in yıldızı Beşiktaş'tan servet istedi

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarıın sürdüren Beşiktaş, Inter'den ayrılmayı düşünen yıldız isimle masaya oturdu.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla noktalayan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirme çalışmaları sürerken, dünyaca ünlü bir yıldız gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar Inter'den Radja Nainggolan ile görüşüyor.

Oyuncunun menajerliğini yapan Alessandro Beltrami'nin Beşiktaş yönetiminden yıllık 3 milyon euro ve çeşitli bonusları içeren iki senelik bir sözleşme talebinde bulunduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken, Beşiktaş'ın Belçikalı orta sahanın bu talepleri doğrultusundaki son kararını 3 Eylül'e dek vermesi bekleniyor.

En iyi dönemi Roma'daydı

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie A takımlarından Cagliari'de geçirirken, forma giydiği 21 karşılaşmada bir gol atmıştı. Hücuma yönelik bir oyun karakteriyle tanınan Nainggolan, daha önce beş sezon boyunca Roma forması giyerken, 2007-2008 sezonundan bu yana İtalya'da top koşturuyordu.

Kariyerinin en iyi dönemini Roma'da geçiren yıldız oyuncu, 2016-2017 sezonunda Serie A'da forma giydiği 37 karşılaşmada attığı 11 golün yanı sıra beş de asist yapmış ve sezonun en değerli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Bir dönem Belçika Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan Nainggolan, milli formayla 30 maça çıkarken, altı gol atmıştı.

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