YORUM | Stefan Kuntz, kısa vadede çözüm üretemedi

Türkiye, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçına Norveç karşısında çıkarken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İşimiz mucizelere kaldı.

Şenol Güneş’in ayrılığının ardından; Türkiye Milli Takımı’nın başına geçen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz’un ilk maçında, Norveç karşısındaki performansı merak ediliyordu.

Maça önde alan baskısıyla başlayan Türkiye, sağdan Cengiz Ünder’in pres yaparak kazandığı topu içeri doğru çevirmesiyle Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından golü buldu. A Milli Takım mücadelenin ilk 15 dakikasında, topa sahip olma arzusuyla rakibini kapattı ve maçtaki favori takım olduğunu hissettirerek oynadı.

Karşılaşmanın 15-25 dakikaları arasında ise Norveç, oyunun kontrolünü aldı. Genellikle, sağ kanattan Pedersen'i iyi kullandılar.

Maçın ilerleyen dakikalarında, sağlı sollu ataklarla etkili olmaya çalışan Norveç karşısında iyi pozisyon alan Türkiye’de; 4-3-3'ün sağ içinde oynayan Ozan Tufan, half space diye tabir edilen sağ iç koridoru iyi kullandı.

Mücadelenin ilk yarım saatinde istediğini alan Türkiye, kendi alanını iyi kapattı ve Norveç’i kendi yarı alanına hapsederek oynadı. Ani ataklarla etkili olmak isteyen Norveç’i, uzun top atmaya zorladı.

Cengiz ve Kerem’in, gol pozisyonu dışında da dinamik bir oyunu vardı. Bu ikili, genellikle aldıkları her topta tehlikeli oldular. Caner ve Zeki’nin daha çok savunmada beklemesiyle bu iki hızlı kanat oyuncusu, daha enerjik ve rahat bir oyun sergileyerek A Milli Takım adına etkili göründü. Orta alanda Berat Özdemir'in top kayıpları ise dikkat çekti.

Özellikle duran toplarda etkili olmaya çalışan Norveç, maçın 41. dakikasında ceza sahasında yaşanan karambolun ardından Thorstvedt’le golü buldu . Norveç'in golünde konuk ekip, boy avantajını iyi kullandı.

Hava topu kabusu devam ediyor

Müsabakaya istekli başlayan Türkiye, yaptığı ataklarda organize olamadı ve basit top kayıplarıyla rakibi Norveç’i adeta canlandırdı. A Milli Takımı’n 2-0’ı bulması gereken anlarda, Letonya maçının da kaybedilmesine neden olan hava topu kabusu devreye girince maçın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına yine büyük bir istekle başlayan Türkiye, özellikle yan toplarla etkili olmaya çalıştı. Alan baskısını başarıyla sürdüren A Milli Takım, ikinci yarının başlarında Norveç’i hataya zorlarken rakibinin geliştirdiği kanat ataklarında zorlandı.

Norveç, şut imkanı vermedi

Caner Erkin’in ceza sahası içerisine gönderdiği paslarla etkili olmaya çalışan Milliler, Hakan Çalhanoğlu için şut pozisyonları oluşturmaya çalıştı. İnter forması giyen başarılı şutöre vuruş izni vermeyen Norveç’in, dersine iyi çalıştığı gözlendi.

Sağ bekten hücuma daha fazla çıkmaya başlayan Zeki’yle, Cengiz’in de verimi daha fazla artsa da rakibe uzun toplarla ani atak fırsatları verildi. Türkiye, özellikle 45-60 arasında gol bulmak için rakip kaleyi baskı altına aldı.

Milli Takımda panik başladı

Özellikle Cengiz’in tempolu oyunuyla sağ kanattan getirdiği toplarla etkili olmaya çalışan Türkiye, kritik noktalardaki son vuruşlar konusunda başarısız oldu. 60. dakikadan sonra savunmada panikleyen ve ataklara hızlı çıkamayan A Milli Takım’da, 60-70 dakikalar arasında Serdar Aziz’in sakatlanmasıyla oyun bir süre durdu. Türkiye, bu dakikalarda temposunu kaybetti.

70-80 dakikaları arasında oyunun kontrolünü alan Norveç, Türkiye’yi kendi yarı alanından çıkarmadı ve alan baskısıyla hataya zorladı. Beraberliğin de Norveç’e yaradığı maçta, İskandinav ülkesinin oyuncularının yavaş hareketleri dikkat çekti.

Cengiz’in çıkmasıyla kanat organizasyonları durdu

70. dakikada yerini Taylan Antalyalı’ya bırakan Cengiz’in çıkmasıyla, sağ kanattaki hücum organizasyonu neredeyse durdu. Hızlı ataklarla etkili olmak isteyen A Milli Takım’da, Cengiz’in oyundan alınması Türkiye’nin işini zorlaştırdı. 80. Dakikadan sonra yapılan top kayıplarıyla hücumda organize olamayan Ay Yıldızlılar, başarısız şut girişimleriyle arzu ettiği gole bir türlü ulaşamadı.

Savruk bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ani ataklar ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalışsa da sağlı sollu yapılan ataklardan da hiçbir sonuç alınamadı. Hücumda çoğalamayan ve son vuruşları iyi değerlendiremeyen Türkiye’nin dağınık görüntüsü resmen Norveç’in iştahını kabarttı. Çok rahat bir şekilde kalemize gelen Norveç, kanat organizasyonlarıyla etkili olmaya çalıştı ancak onlar da golü bulamadı.

Böylece, kısır geçen mücadele sonrasında Norveç istediğini alarak sahadan ayrıldı. Türkiye’nin zaten zor olan Dünya Kupası’na katılma ihtimali; mucizelere kaldı.

Türkiye, özellikle ilk 15 dakikadaki oyunuyla gelecek için umut verdi. Öne geçtikten sonra ise işler ters gitti fakat Burak Yılmaz'ın da dediği gibi: “Bir şeylerin değişmesi için gereken en önemli şey, zamanın ta kendisi.”

Caner Erkin ve Serdar Aziz, uzun bir aradan sonra tekrar milli formayı giydi

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Caner Erkin, Karagümrük’e transfer olmuştu. İstanbul ekibinde sol bekte iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncu, uzun bir aradan sonra ilk kez Norveç maçında A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Marcel Tisserand’ın sakatlanmasının ardından Fenerbahçe’nin 3’lü savunmasında kendisine yer bulan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli takımın savunmasında rakiplerine geçit vermedi. Mücadeleci ve kesici oyun tarzıyla performansını artıran Aziz, Stefan Kuntz tarafından Türkiye Milli Takım formasına tekrardan layık görüldü.

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