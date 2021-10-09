Hangi takımlar 2022 Dünya Kupası'na katılabilecek?

Katar'daki büyük turnuvaya katılabilmenin tek yolu grupta lider olmak değil.

Euro 2020'nin pandemi dolayısıyla bir sene gecikmeli olarak düzenlenmesiyle birlikte iki büyük turnuva, iki yıl üst üste gerçekleşmiş olacak.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası, bu yaz büyük bir heyecana sahne olacak.

Türkiye de bu büyük organizasyona katılmak için çaba sarf ediyor. Peki A Milli Takım'ın da yer aldığı Avrupa elemelerinde, turnuvaya katılamk için kıstas nedir?

Goal Türkiye, inceliyor.

Avrupa'dan kaç takım Dünya Kupası'na katılacak?

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 grup bulunuyor ve takım sayısı 55 olarak göze çarpıyor.

Söz konusu 55 takımdan gruplarını lider tamamlayan 10 ekip, direkt olarak turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

Üç takım ise play-off karşılaşmalarının ardından belirlenecek ve böylece Avrupa'dan Katar'a gidecek olan takım sayısı 13'ü bulacak.

Play-off sistemi nasıl olacak?

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takımın yanına, UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takım da eklenecek.

12 takımın katılacağı play-off, tek maç üzerinden oynanacak ve iki eleme sonrasında kalan üç takım, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye, eğer G Grubu'nda play-off'a kalırsa 12 takım arasına girecek ve Katar bileti için mücadele verecek.

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022'de başlayacak.

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